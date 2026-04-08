快腿郭天信 挑戰陳瑞振紀錄

中職連續盜壘成功紀錄

〔記者徐正揚／台北報導〕郭天信最近3場跑出4次盜壘成功，本季5次盜壘超越富邦悍將林岳谷暫居首位，他自去年5月23日起連續20次盜壘都成功，挑戰陳瑞振1998-99年締造的跨季連21次盜壘成功正式聽牌，最快將於10日在亞太主球場追平。

郭天信已連續20次盜壘成功。（資料照）

聽牌連續21次盜壘成功

郭天信指出，今年春訓針對跑壘、回壘等觀念有做特別訓練，自辦熱身賽期間還在掌握竅門，雖然常被牽制出局，公辦熱身賽也完全沒跑，透過觀察其他選手驗證自己的思考，逐漸找到關鍵點並進行結合，開季後運用在實戰的感覺很不錯，對目前盜壘暫居領先卻很意外，「因為最近比較會上壘啊！沒有上壘就沒機會跑。」

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郭天信認為，因為腳程還不錯，有機會跑一定會跑，不論壘包是否加大，他對盜壘一直都有企圖心，加大壘包一定會有好處，卻不會改變他的想法，也從來沒想過拚盜壘王，畢竟在球隊的角色是助攻與推進，若能上壘可以製造對方防守壓力，幫助打者有更好的球去攻擊，可以多推進1個壘，就能增加球隊得分機會。

郭天信表示，前4年盜壘成功66次、失敗32次比較莽撞，比較滿意去年成功17次僅失敗2次、成功率高達89.7％，有在聯盟官網看到自己連續20次盜壘成功，符合他希望提高成功率而不是次數的想法。

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