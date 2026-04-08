自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

快腿郭天信 挑戰陳瑞振紀錄

2026/04/08 05:30

中職連續盜壘成功紀錄中職連續盜壘成功紀錄

〔記者徐正揚／台北報導〕郭天信最近3場跑出4次盜壘成功，本季5次盜壘超越富邦悍將林岳谷暫居首位，他自去年5月23日起連續20次盜壘都成功，挑戰陳瑞振1998-99年締造的跨季連21次盜壘成功正式聽牌，最快將於10日在亞太主球場追平。

郭天信已連續20次盜壘成功。（資料照）郭天信已連續20次盜壘成功。（資料照）

聽牌連續21次盜壘成功

郭天信指出，今年春訓針對跑壘、回壘等觀念有做特別訓練，自辦熱身賽期間還在掌握竅門，雖然常被牽制出局，公辦熱身賽也完全沒跑，透過觀察其他選手驗證自己的思考，逐漸找到關鍵點並進行結合，開季後運用在實戰的感覺很不錯，對目前盜壘暫居領先卻很意外，「因為最近比較會上壘啊！沒有上壘就沒機會跑。」

郭天信認為，因為腳程還不錯，有機會跑一定會跑，不論壘包是否加大，他對盜壘一直都有企圖心，加大壘包一定會有好處，卻不會改變他的想法，也從來沒想過拚盜壘王，畢竟在球隊的角色是助攻與推進，若能上壘可以製造對方防守壓力，幫助打者有更好的球去攻擊，可以多推進1個壘，就能增加球隊得分機會。

郭天信表示，前4年盜壘成功66次、失敗32次比較莽撞，比較滿意去年成功17次僅失敗2次、成功率高達89.7％，有在聯盟官網看到自己連續20次盜壘成功，符合他希望提高成功率而不是次數的想法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中