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福岡直擊》徐若熙好投 把最好的一面留主場

2026/04/09 05:30

福岡巨蛋昨上演台灣投打對決，效力西武的林安可（後）4局上從軟銀徐若熙手中敲出安打。（西日本新聞提供）福岡巨蛋昨上演台灣投打對決，效力西武的林安可（後）4局上從軟銀徐若熙手中敲出安打。（西日本新聞提供）

7局優質先發 挨轟失1分吞敗

〔特派記者倪婉君／福岡報導〕在初登板奪勝後，徐若熙昨迎來日職生涯在主場福岡巨蛋的先發首秀，不但有3萬8097名球迷進場，還和同樣來自台灣的西武獅強打林安可首次在新舞台對決，終場軟銀鷹以1：2敗陣，他用90球繳出7局失1分的優質內容，卻吞下日職首敗，並讓林安可敲出對戰首安。對於自己連兩場繳出優質先發，徐若熙則說：「算是在日職一個好的開始，接下來就看能不能維持。」

徐若熙去年季後行使中職旅外自由球員權利，以3年最高總值1500萬美元合約加盟軟銀，4月1日初登板對樂天金鷲投出6局無失分奪下首勝並獲選單場英雄，昨在主場首次先發的局數又拉長1局且僅失1分。因此儘管吞下首敗，徐若熙賽後面對台灣媒體時仍堆滿笑容，認為昨役的投球感覺其實跟初登板差不多，「就第1局內角球失投。」

福岡直擊》徐若熙好投 把最好的一面留主場軟銀台將徐若熙（左）開季連兩場投出優質先發。
（西日本新聞提供）

小久保監督肯定：投得很好

那一顆失投球，就是徐若熙3局上對西武去年選秀第1指名捕手小島大河連飆6顆150公里等級速球，最終飆出昨役最快153公里卻挨轟，他說，「前兩顆投得太裡面，可能有修正在中間一點。」只是挨轟後，徐若熙卻坦言比較輕鬆一點，之前其實有壓力，況且是在主場，「當然想把最好的一面留在主場。」

只是徐若熙的好表現仍有目共睹，監督小久保裕紀也在休息室對他說「投得很好」，他則希望自己繼續維持，「因為其他球團一定會研究我的小動作，或是變化球的軌跡。我覺得要能夠生存，就是每一次都要帶給打者不一樣的東西，不能讓他們打得太舒服。」

軟銀打線不振 對西武吞2連敗

林安可昨擔任西武先發6棒右外野手，對徐若熙3打席，分別擊出滾地球、中外野安打和中外野飛球遭接殺，在徐若熙投完7局退場後，林安可8局上的打席也被換下，未能面對軟銀後援左投赫南德茲。軟銀打線僅敲出4安，且2支集中在9局下得1分，對西武吞下2連敗。

徐若熙旅日投球軌跡徐若熙旅日投球軌跡

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