福岡直擊》林安可連9場敲安 讓苦主服氣

林安可昨賽前接受台、日媒體採訪。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／福岡報導〕儘管監督期待的長打尚未出現，效力西武獅的林安可昨在4局上敲出安打，仍延續從3月28日日職初出賽以來、連續9場敲安的紀錄，就連被敲安的軟銀鷹先發投手徐若熙在賽後都用「強」一個字來形容他。

咬中徐若熙曲球 長打還在努力中

林安可這次隨隊作客福岡，是他第一次到這座城市，只是他覺得巨蛋「都長得差不多」，必須努力去適應，現階段則要紮實擊球。昨賽前打擊練習結束，西武監督西口文也跟林安可講了一些話，林安可接受台灣媒體訪問時透露，「監督就開玩笑地說，該打長打了吧！」

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林安可過去在中職累計112發全壘打，也曾在2020年以單季32轟拿下全壘打王，如今在日職累計9場出賽35個打數敲出9支安打，包括4支二壘安打，但「日職首轟」尚未出現。昨首次在日職面對徐若熙，林安可在4局上相中123公里曲球敲出中外野安打，連續場次安打持續中，但長打就像他所說，「我還在努力。」

只是昨賽前林安可點名隊上常跟他互動的野手渡部聖彌、投手高橋光成，在場上都有好表現，渡部聖彌3安猛打賞，還包括8局上的全壘打，高橋光成用125球投完8局飆11K奪勝投，都是西武贏球功臣。

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