TPBL》高國豪狙擊特攻 獅穩當3哥

攻城獅一哥高國豪（左）攻下26分，終場收下3連勝，穩居聯盟第3，力拚直接晉級季後賽。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL新竹攻城獅昨在主場迎戰中信特攻，一哥高國豪攻下26分，團隊6人得分超過雙位數，終場以117：100收下3連勝，穩居聯盟第3，力拚直接晉級季後賽。

卡位直接晉級季後賽

TPBL季後賽席次卡位戰白熱化，攻城獅與特攻都要力拚前3種子晉級，避免落入挑戰賽，攻城獅昨贏球後，本季6度對決握有4勝優勢，領先特攻勝差也拉開至2.5場。

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攻城獅經過9天休兵，昨火力兇猛，前兩節一度領先24分，帶著71：51領先進入下半場。特攻易籃後試圖縮小分差，可惜進攻端只剩內馬與阿巴西苦撐，難敵風城軍多點開花，兩隊昨板凳得分45：19，成為勝負分水嶺。

獅攻117分 本季得分新猷

攻城獅攻下117分，超越上月7日對雲豹的114分，寫下團隊本季得分新猷，整體命中率55.8%，三分線命中率43.6%，高國豪攻下26分、3籃板、6助攻，曾柏喻與德魯各有17分進帳，盧冠軒4顆三分球挹注16分。

高國豪指出，休兵期間針對攻防兩端的細節進行不少調整，「今天大家手感都很好，空檔把握度也很高，希望週末2連戰也都可以拿下勝利。」

板凳乏力 特攻落居第5

昨是特攻8天以來第4戰，主力中鋒馬可持續休兵，內馬拿下全場最高32分、13籃板，阿巴西25分、8籃板、6助攻，板凳群火力挹注有限，終止2連勝後也掉到聯盟第5。

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