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柯瑞17分補刀 勇士止4連敗

2026/04/09 05:30

柯瑞（左）替補貢獻17分，勇士終止4連敗。（美聯社）柯瑞（左）替補貢獻17分，勇士終止4連敗。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士先發雙衛莫爾頓、波傑姆斯基昨合力拿下41分，加上傷癒歸隊的柯瑞從替補出發貢獻17分，終場以110：105險勝國王，終止4連敗。

勇士上半場打完領先13分，但第3節失誤連連讓國王有機可乘，末節甚至一度被超車，最後靠著波傑姆斯基關鍵三分球守住勝利。莫爾頓攻下全隊最高21分，波傑姆斯基20分。

柯瑞先前因「跑者膝」傷勢缺陣多達27場，昨歸隊第2戰打了25分鐘拿下17分，但出現3次失誤。對於柯瑞狀況，總教練柯爾認為，他看起來有點「生鏽」，「通常回歸後的第2場比賽會比第1場難打。」

柯爾直言，勇士第3節出現11次失誤，是球隊贏得艱辛的關鍵，這部分柯瑞難辭其咎，希望他能多點耐心，「他需要多場比賽來找回節奏，畢竟附加賽時他的決策至關重要，而他知道自己這場控球有些失誤，他會做出調整，下一場會更好。」

聯手攻3萬2千分

柯瑞兄弟史上第3

此外，這是柯瑞這對兄弟職業生涯第2度聯手出擊，小柯瑞替補上場進帳9分，昨賽後柯瑞兄弟生涯合計得分突破3萬2000分大關，排名史上第3，僅次於威金斯兄弟的3萬8404分以及加索兄弟的3萬3408分。

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