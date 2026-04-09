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徐若熙首局直球挨轟 陳瑞昌︰西武打者 有備而來

2026/04/09 05:30

球評陳瑞昌（右，資料照）球評陳瑞昌（右，資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕即使帳面上吞敗，軟銀隊徐若熙仍對西武交出7局失1分好投，開季連兩場優質先發。而徐若熙對決熟悉對手林安可，3度對決被敲1安打。

西武林安可完成開季連續9場安打，球評預料首轟遲早會出現。 （西日本新聞提供）西武林安可完成開季連續9場安打，球評預料首轟遲早會出現。 （西日本新聞提供）

後續改變配球策略

沒再失分

轉播球評、捕手出身且現擔任國家隊培訓統籌教練的陳瑞昌，點出徐若熙首局和後續配球模式的不同。陳瑞昌解釋：「首局若熙第一球多半速球進攻，但西武打者有備而來，顯然策略是只要直球就攻擊。被重擊之後，若熙改變策略，大幅度變化球跟速差製造出局數。捕手應該有意識到，教練賽後也許也會提醒，下次或許首局就照這樣的模式配球。」

台灣對決

林安可鎖定曲球敲安

至於「台灣對決」，林安可4局鎖定徐若熙的曲球敲安，完成連續9場安打。陳瑞昌點出關鍵：「雙方對彼此都熟悉，安可應該知道，高角度的球如果放過，接下來引誘球會更難處理。若熙有刻意投出速差，但進壘位置有利安可。」

陳瑞昌斷言，球迷期待的林安可日職首轟，遲早能夠出現。陳瑞昌說：「若為了追求全壘打，擊球策略亂掉得不償失。安可的個性本就屬於穩定型，對日本投手的策略思維更加研究熟悉後，全壘打一定會出現，大家可以先不用急。」

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