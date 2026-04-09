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徐若熙速登日職一軍 呂明賜︰球速夠威

2026/04/09 05:30

軟銀徐若熙連兩場優質先發，初登日職舞台就有好表現 。 （西日本新聞提供）軟銀徐若熙連兩場優質先發，初登日職舞台就有好表現 。 （西日本新聞提供）

勝中職旅日賢拜

前旅日名將呂明賜。（資料照）前旅日名將呂明賜。（資料照）

有機會取得成就

〔記者羅志朋／台北報導〕約20年前，中職陸續輸出強投林英傑、林恩宇、吳偲佑到日職，可惜都沒有繳出亮眼成績，如今徐若熙初登日職舞台就有好表現，前旅日名將呂明賜認為，和早期旅日投手相較，徐若熙球速更快、等級更高，很有機會取得成就。

早期旅日投手球速飆破150公里就算稀有品種，呂明賜指出，徐若熙極速超過155公里，能力更出眾，基本上球速就是一種威力，例如這球失投，對方打成界外球，如果球速不夠快，失投就會挨打，這就是球威，「若熙優勢是球速快，有空間失投，假設不到150公里跑到紅中去，球就不見了，155公里跑到紅中可能被打成界外球，球威夠，在日本就有生存空間。」

徐若熙在味全龍成長茁壯，蛻變成頂尖投手，呂明賜表示，徐若熙本身條件就很好，加上外籍教練指導，進步非常多，不只徐若熙，中職整體水準都有提升。

林安可連9場敲安

中職洋投有貢獻

中職輸出強投、也量產強打到日職，林安可與徐若熙都在今年赴日，昨林安可棒打徐若熙，開季連9場敲安，呂明賜說，近年中職洋投水準愈來愈高，超過150公里球速的洋投很多，打者習慣這種速度，去日職差不多也是這水準，所以可以馬上適應。

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