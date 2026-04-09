山本奪第2勝 大谷今續捕鳥

山本由伸先發對藍鳥6局失1分，奪本季第2勝。（路透）

〔記者林宥辰／綜合報導〕去年的世界大賽對決組合道奇、藍鳥，昨3連戰第2場，世界大賽MVP山本由伸重回多倫多投手丘，現場湧入4萬球迷，他也首度對決經典賽日本隊友岡本和真。山本投6局6K、失1分奪本季第2勝，道奇4：1贏球取得5連勝，今天雙方再戰，道奇先發則是本季第2度投打二刀流的大谷翔平。

去年世界大賽山本由伸「中0日」中繼登板封鎖藍鳥，昨山本6局下先掉1分，7局續投遭岡本和真、克萊門特安打之後退場，接手的費西亞成功解危。

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賽後，山本表達對隊友的感謝，也覺得開心能在大聯盟賽場對決同胞，「我只是持續做好自己該做的事，一場一場面對，我相信我會變得更好。」

大谷手肘遭誤擊無礙

昨大谷3打數1安打、2保送，卻在5局發生左手肘遭對方捕手瓦倫祖拉傳球牽制不慎打中的插曲，瓦倫祖拉表示，賽後有向大谷道歉，道奇總教練羅伯斯則表示，大谷今天仍可以出賽。

鄧愷威0.2局挨1轟

太空人隊台灣投手鄧愷威昨天在洛磯隊主場登板中繼0.2局投7球，最快球速為95.1英哩（約153公里），被敲出1發陽春全壘打，賽後防禦率為2.84。太空人最終以1：5落敗，吞下3連敗。

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