運動部掛牌滿7個月 政次無預警請辭

鄭世忠請辭運動部次長職務，將歸建原任職單位國體大。（資料照）

鄭世忠人事案 政院火速批准

運動部部長李洋昨赴立法院備詢。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云、鍾麗華／台北報導〕運動部政務次長鄭世忠昨無預警請辭，將歸建國立體育大學，他表示，運動部的行政已經上軌道，目前完成階段性任務，接下來回到原任職單位國體大服務，用不同的方式為體壇貢獻。行政院火速批准鄭世忠的人事案，發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，院長卓榮泰非常感謝鄭世忠的付出，對於他個人生涯規劃，也給予祝福。

50歲的鄭世忠過去曾擔任中華奧會副秘書長、田徑協會副秘書長、足球協會秘書長等，體育行政和國際體育資歷豐富，他於2023年接下體育署長一職，任內幫助台灣在杭州亞運、巴黎奧運、世界棒球12強賽締造佳績，運動部成立後他也成為政務次長兼任運動部發言人，負責督導適應運動、國際事務、運動設施以及全民運動等業務。

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部長李洋稱

「事前並不知情」

昨為運動部長李洋上任正式滿7個月，卻突傳出次長請辭，當下他坦言「事前並不知情」，後續會和鄭世忠再溝通詢問。事後運動部正式公告，鄭世忠即日起請假，同時希望請辭於115年5月1日生效，而政務次長出缺期間，相關業務將由黃啟煌、洪志昌兩位次長協調分工，確保各項業務運作順利、銜接無虞。

除了次長請辭，李洋還面臨預算卡關，導致國際賽無法順利舉辦的危機。前天傳出原定今年6月6、7日登場的2026台灣田徑公開賽，因為立法院總預算遲遲無法通過，經費不足情況下被迫停辦；該賽事今年甫升格為「洲際巡迴賽銀標籤」，有望吸引更多國際頂尖好手來台參戰，同時這場比賽能讓台灣選手累積積分，另外也是達標名古屋亞運最後機會。

如今比賽突然停辦，選手權益遭犧牲，引來朝野立委關切，李洋表示，會積極輔導田協使用基金預算，「當然還是希望田協可以讓比賽辦成，這比賽是有積分的國際賽事，希望別影響到選手。」

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