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陳念琴亞錦賽逆轉奪金 吞亞運大補丸

2026/04/10 05:30

台灣拳擊女將黃筱雯（左起）、陳念琴、郭怡萱與林郁婷在亞錦賽成果豐碩。（拳擊協會提供）台灣拳擊女將黃筱雯（左起）、陳念琴、郭怡萱與林郁婷在亞錦賽成果豐碩。（拳擊協會提供）

備戰9月大賽 開始諜對諜

陳念琴（左二）成為亞錦賽金牌戰贏家。（拳擊協會提供）陳念琴（左二）成為亞錦賽金牌戰贏家。（拳擊協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕28歲「拳擊女王」陳念琴昨在2026年亞洲拳擊錦標賽女子65公斤級金牌戰，帶著腳傷奮戰，又遇到不按牌理出牌的北韓勁敵，雖於第1回合陷入劣勢，但第2、3回合成功壓制對手，最終以4：1逆轉北韓女將黃孝順，繼2022年後再度勇奪亞錦賽金牌，為9月名古屋亞運增添信心。

教練柯文明賽後直呼，對手真的不按牌理出牌，「我覺得第1回合很像在摔角，但我們2、3回合有改變策略，加上念琴的抗壓力、技術都略勝一籌，成功反敗為勝。」

陳念琴是2022年亞錦賽70公斤級金牌，如今能在亞錦賽打下65公斤級，證明她的實力。值得一提的是，65公斤級為亞運量級，對柯文明和陳念琴師徒檔而言，在亞錦賽稱霸代表訓練方向正確，柯文明指出，「這面金牌意義重大，能提升念琴的信心。」

陳念琴預計5月會再參加國際賽，柯文明則指出，屆時出賽就要謹慎應對，看要不要藏招，避免被各國好手情蒐。

黃筱雯在金牌戰以0：5不敵印度好手普里蒂，收下女子54公斤級銀牌。由於去年WB年終賽，黃筱雯就敗給普里蒂，如今雖吞下2連敗，教練劉宗泰認為，黃筱雯這次對戰已有所突破，對亞運仍具信心，之後再到日本、南韓等國移訓，以及亞運前赴歐洲提升技術，「盡量讓亞洲對手，看不到我們的打法。」

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