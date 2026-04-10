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BCL資格賽》本土猿當機 幸好還有阿提諾

2026/04/10 05:30

領航猿靠洋將阿提諾（右）撐場，在BCL資格賽旗開得勝。 （領航猿提供）領航猿靠洋將阿提諾（右）撐場，在BCL資格賽旗開得勝。 （領航猿提供）

全能表現率隊開紅盤

〔記者吳孟儒／綜合報導〕阿提諾昨繳出22分、15籃板、7助攻的全能數據，加上決勝節的關鍵攻守表現，率領桃園領航猿在BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽以79：76險勝香港南華，搶下開門紅。

領航猿以上季PLG冠軍隊取得參賽資格，與TPBL新北國王、香港南華和烏蘭巴托野馬分在B組，進行主客場小組循環賽，分組前三可晉級6強賽，最終前2取得正賽資格。

領航猿上季拿下BCL東亞區資格賽亞軍，晉級正賽後止步8強，今年力求更上層樓，昨預賽首戰也以完整陣容出擊，上半場卻只靠洋將撐場，阿提諾和布朗聯手拿27分，本土手感欠佳，當家球星盧峻翔僅2分，且團隊出現多達15次失誤，讓對手有多次輕鬆快攻機會，猿隊帶著42：48落後前進下半場。

在米爾納的三分球攻勢帶頭下，盧峻翔、關達祐、白曜誠等本土也加入得分行列，領航猿靠著第三節26：13攻勢後來居上，加上阿提諾在決勝節最後2分鐘搶下關鍵籃板後放進2分，並在讀秒時封阻對手，驚險收下小組賽首勝。

阿提諾表示，「我們一開始打得有點慢熱，但下半場我們找回節奏，更重要的是防守，成功壓制對手的得分。」領航猿得分集中在3位洋將身上，伯朗拿17分、5籃板，米爾納有14分，盧峻翔9分已是本土最高。

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