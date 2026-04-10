福岡直擊》徐若熙起手式強 「我不會鬆懈」

徐若熙手持日職首勝球，上面是軟銀監督小久保裕紀親筆寫下的「首勝」和「徐若熙」。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／福岡報導〕拿著日職初登板首勝球，軟銀鷹台灣投手徐若熙昨走進福岡巨蛋旁的「王貞治棒球紀念館」，將這顆由軟銀監督小久保裕紀親筆題字的勝投球，放進個人入團紀念特展的展品中，他在接受本報提問時表示：「10勝可能就是階段性的目標，後面還有自己想要去的地方、想要做的事情，就之後再說。」

徐若熙個人檔案

旅日首勝球

王貞治棒球紀念館的館長（左）將徐若熙首勝球放進展示櫃。（特派記者倪婉君攝）

正在王桑紀念館展示

福岡巨蛋旁的王貞治棒球紀念館，目前正推出徐若熙加盟軟銀鷹入團特展，預計展出到11月30日。（特派記者倪婉君攝）

徐若熙去年季後行使中職旅外自由球員權利，並以3年最高總值1500萬美元鉅約加盟軟銀，1月在福岡出席加盟記者會時就設下每年至少10勝目標，結果他初登板就以6局無失分拿下勝投，前天回到福岡巨蛋主場初先發又繳出7局失1分好投。徐若熙昨等候館方人員安排活動流程時，就秀出首勝球，還表示上面的「首勝」和「徐若熙」都是由小久保監督所寫，專屬翻譯張為瀚透露，球的背面還有小久保簽名。

請繼續往下閱讀...

福岡巨蛋旁的王貞治棒球紀念館，目前正推出徐若熙加盟軟銀鷹入團特展。（特派記者倪婉君攝）

對於徐若熙來說，軟銀球團會長王貞治「像是神一樣的存在」，他很開心能夠在「王貞治棒球紀念館」有個人展區，「很開心能夠被展出來，謝謝球團重視這些事情。」展品有他在中職母隊味全龍所穿的18號球衣、生涯首K和首勝球，也有他在軟銀的簽名球衣和比賽照片，昨添上了這顆上週才出爐的首勝球。

徐若熙坐在從軟銀會長王貞治家中搬來的棒球手套造型沙發。（特派記者倪婉君攝）

不只單季10勝

福岡巨蛋旁的王貞治棒球紀念館，目前正推出徐若熙加盟軟銀鷹入團特展。（特派記者倪婉君攝）

終極目標大聯盟

對於開季以兩場優質先發起步，徐若熙認為算是好的開始，「往後的比賽一定會愈來愈艱難，還是要隨時做改變。」他沒有忘記心中還有更大的大聯盟目標，本報轉述味全總教練葉君璋的叮嚀要他不要鬆懈，他也說，「我不會鬆懈」。

味全球團副領隊曲信恩也特地前來觀看徐若熙主場的比賽，他以個人觀賽的感覺認為，「若熙在這邊看起來滿自在的，感覺滿享受比賽的。」味全也在規畫徐若熙的展覽，往後兩隊會有更多交流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法