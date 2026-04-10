專業若熙操盤手 請外界不要太舒服他

龍隊總教練葉君璋（左）知道徐若熙自我要求高，絕不會讓自己鬆懈。（資料照）

〔特派記者倪婉君／福岡報導〕前往福岡巨蛋採訪之前，本報訪問味全龍總教練葉君璋想要帶給徐若熙的話，「我以前就常跟若熙說，每天做一樣的事，不管狀況好或不好，要想辦法做一樣，不要改變太多，就是要有耐性。」一席話聽似尋常，卻語重心長，畢竟葉總看著他在右手肘動刀後的歷程，也知道他心中還有更大的目標。

葉總再次交代愛徒

每天做一樣的事

味全在2019年重返中職的首次選秀會上，狀元籤先選了內野強打劉基鴻，再用新軍優惠於首輪第2指名選到徐若熙，當時葉總就有種賺到的心情。儘管徐若熙披龍袍後在右肘動了兩次刀，且2022年7月那次還是韌帶置換手術的大刀，但在葉總制定「若熙使用法」的嚴格保護下，他仍在去年季後投出和軟銀鷹簽下3年最高總值1500萬美元合約的身價。

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「我覺得他已經習慣，從他開刀完，一些routine都是滿固定的，雖然有修改，但他都很用心去做。」葉總認為徐若熙不管在日職投得好或不好，就是盡量去做一樣的事，也希望外界不要在他初先發就奪勝後「太舒服他」，「我認為在那樣等級的環境裡面，如果認為簡單的時候，對他來講是不利的。他應該要繼續保持警戒，隨時做好準備每一場比賽，對他來講才是最好」。

但葉總認為徐若熙不會讓自己鬆懈，「他還想去美國發展，我覺得這個目標比單季10勝還重要啦！」他認為，如果真的有機會去美國，代表投球受肯定，「10勝只是一個結果，如果把目標定在更高殿堂，可能對自己的要求會不一樣。」

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