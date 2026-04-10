福岡直擊》林安可連10場上壘 有話承諾球迷

西武林安可（右）8局上先獲保送，並趁投手暴投上三壘。 （西日本新聞提供）

〔特派記者倪婉君／福岡報導〕前天在日職首次對決徐若熙的第1球猶豫了，林安可在昨賽前受訪時坦言很可惜，但他昨役只靠8局上選到保送上壘，未能繼續堆高連續安打場次，賽後卻很坦然地說不會在意這個，並透過本報感謝台灣球迷，表示自己會努力，「我們在日本打球的台灣人都會努力」。

我們在日打拚的都會努力

林安可和徐若熙今年雙雙從中職轉戰日職舞台，兩人前天進行歷史性的初對決，結果林安可對戰3打數敲出1安打，但最關鍵的2局上第1次交手，卻是出棒到一半碰成內野滾地球。昨賽前結束練習受訪時，林安可對那一球直言：「比較可惜啦，猶豫了。」

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西武獅這次作客軟銀鷹3連戰贏下前兩場，昨派出22歲左投菅井信也先發，繳出6局無失分好投，軟銀直到7局下才靠近藤健介兩分砲突破僵局，也讓西武以0：2落敗，未能完成橫掃。西武開路先鋒桑原將志首打席就敲安，但全隊打完9局只有那1安，林安可也結束連續9戰的「每日一安」。

連續安打中斷 不會在意

8局上兩出局獲保送上壘，林安可雖中止連續9場安打，但仍延續連續10場上壘，且他利用對方暴投連跑兩個壘包，也替西武製造全場唯一得點圈機會，只是代打的洋砲卡納里奧遭三振。不過林安可表示，「一定有一天會中止的，不在意這個」，還強調能夠紮實擊球、不要打到壞球，對他來說比較重要。

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