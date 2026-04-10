中職還沒結案 坎南今先對戰老東家

坎南今首度披上雄鷹戰袍先發，就遇上老東家悍將。 （台鋼雄鷹提供）

轉戰雄鷹首戰 迎戰悍將

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中職休2天後今晚三地開打，台鋼雄鷹坎南轉隊首秀就強碰老東家富邦悍將，雙方休季的網羅爭議驚動聯盟調查，不過目前尚未有結論，增添今晚雙方對決不少話題。

布坎南去年效力富邦悍將繳出1勝4敗、防禦率1.95，洪總在富邦仍擁有優先議約權時脫口要網羅，引爆是否違反「228條款」的爭議。後來台鋼在2月28日取得離隊同意書並簽下他，將布坎南改名為「坎南」，但聯盟仍持續調查中，秘書長楊清瓏3月底表示，有找雙方球團說明，都說沒違背規定，「我們會再進一步了解，如果最終有結果，會在領隊會議報告。」

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聯盟遲未公告結論，坎南今晚先在澄清湖迎接台鋼首秀，他在二軍絕好調，出賽3場15局無四壞狂飆16K，防禦率僅0.60，前天台鋼下放艾速特，坎南休4天上一軍強碰富邦。而郭阜林在二軍大開殺戒，昨雙響猛灌4分打點，打擊率飆到6成36，今晚也有機會上一軍助陣台鋼打線。

兄弟尋求止4連敗

桃園球場上演去年台灣大賽對戰組合，中信兄弟推派王牌投手羅戈，對上樂天新洋投麥斯威尼，兩人都尋求本季首勝。4連敗的中信兄弟今晚若再輸球，將是隊史21世紀以來首次在開季8戰吞7敗。

味全龍郭天信近3場4次盜壘成功，暫居排行榜首位，且今天在亞太球場對統一獅只要首盜就成功，將追平陳瑞振1998-99年締造的跨季連21次盜壘成功聯盟紀錄。

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