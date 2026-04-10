大谷再度投滿6局 攻守都在寫紀錄

大谷翔平（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大谷翔平昨以投打二刀流出賽，投打兩端都在寫紀錄。「投手大谷」交出6局失1分非責失的優質先發，本季先發2場都投滿6局，防禦率維持完美的零，但牛棚沒守住他的勝投，道奇以3：4遭藍鳥逆轉；「打者翔平」靠一開賽就獲得保送，將跨季連續上壘場次推進至43場，追平鈴木一朗於2009年締造的日籍選手紀錄。

「投手大谷」用96球投6局，3局下失1分非責失，跨季連續無失分紀錄停在24.2局，差1人次追平由岩隈久志、達比修有共同保持的日籍先發投手紀錄，但連續無責失分紀錄推進至28.2局，距離他與岩隈共同保持的連續31.2局只剩3局；他也成為道奇自2016年前田健太後第1位開季連續2場投滿6局且無責分的投手，下次先發將挑戰1985年傳奇名投瓦倫祖拉的連續3場隊史紀錄。

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「打者翔平」3打數0安打吞2K，獲保送、被觸身球各1次，跨季連續43場上壘追平鈴木一朗，對於本季獲10次保送是全隊最多，他表示，「連續上壘場次會持續增加，主要是因為被保送比較多，既然他們對我不投好球，我很樂意被保送，如果投好球，我就揮棒，我想維持這種單純的想法。」

經典賽台灣隊國手「費仔」費爾柴德與鄭宗哲在小聯盟3A同場先發，費仔扛第4棒守中外野，前2打席都選到保送還跑回1分，後3次打擊機會都沒發揮，本季打擊率0.389；鄭宗哲打第6棒守二壘，與費仔同為3打數0安打，但4局下第2打席獲得保送，本季打擊率0.269。

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