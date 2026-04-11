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球給志傑 2.7萬人見證傳奇引退

2026/04/11 05:30

台灣籃壇傳奇林志傑即將告別球場，富邦勇士今、明兩天在小巨蛋為他舉辦引退賽。（資料照）台灣籃壇傳奇林志傑即將告別球場，富邦勇士今、明兩天在小巨蛋為他舉辦引退賽。（資料照）

台籃GOAT謝幕

林志傑引退賽林志傑引退賽

今、明日小巨蛋出賽

〔記者吳孟儒／台北報導〕在籃球場上奔馳超過20年的PLG富邦勇士「野獸」林志傑，今、明兩天將在台北小巨蛋舉行引退賽，兩天都吸引滿場觀眾，共計將有2.7萬人進場，見證這位台灣籃球標竿人物告別球場的經典時刻。

林志傑在萬眾矚目下，打出一場又一場的精彩戰役，包括2011年代表浙江廣廈狂轟生涯新高43分震撼中國球迷，2013年率領台灣男籃在亞錦賽扳倒強敵中國，在2023年率領勇士完成PLG 3連霸，即便已邁入生涯暮年，仍讓無數球迷在觀賽時為之動容。

告別逾20年生涯

林志傑心情難掩複雜

對於即將到來的引退賽，43歲的林志傑坦言，一開始還沒有特別想法，但隨著時間越來越近，回憶也越來越多，心情很複雜，希望不要想太多，「想先好好幫助球隊贏球，用表現回饋球迷，且球隊仍在拚季後賽，希望這兩場對上領航猿和洋基工程的比賽都要贏。」

勇士還在拚晉級

傑哥上場時間不設限

對於今天林志傑的上場時間限制為何？主帥許晉哲表示，「球隊現在戰績沒有鬆懈的空間，需要傑哥用最好的狀態來幫助球隊，我們都是彼此信任，不會去設定要他要打多久。」勇士以7勝12負排第3，只領先洋基3場，兩隊在爭奪最後一張PLG季後賽門票。

林志傑週末的引退賽從原本主場和平籃球館移師至小巨蛋舉行，勇士表示，斥資數千萬讓硬體全面升級，除主螢幕外更增設四面輔助螢幕，並整合燈光、音響與視覺系統，全面提升觀賽臨場感。

今天賽後還有「FOR 12」賽後演場會，邀請宇宙人、范逸臣與Matzka演出12首歌曲，呼應林志傑背號「12」，明天壓軸的「12 FOR 12引退儀式」以「傳奇永存」為主軸，小男孩樂團演唱致敬單曲《THANK YOU BEAST》，另有林志傑紀錄片搶先看及致敬錦旗等催淚彩蛋。

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