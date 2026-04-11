自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

接到布朗尼助攻 詹姆斯灌出名堂

2026/04/11 05:30

詹姆斯（中）全場17投11中，率湖人痛宰勇士。 （法新社）詹姆斯（中）全場17投11中，率湖人痛宰勇士。 （法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕41歲「大帝」詹姆斯昨繳出26分、11助攻和8籃板，並首次接獲21歲愛兒布朗尼的傳球助攻，父子開心締造「兒子助攻父親」首見紀錄，最終湖人以119：103痛宰沒有柯瑞坐鎮的勇士。

布朗尼首節締造NBA史上首次「兒子助攻父親」紀錄。（路透）布朗尼首節締造NBA史上首次「兒子助攻父親」紀錄。（路透）

NBA首見 兒子助攻老爸

湖人、勇士本季前3次交手，不是詹姆斯受傷就是柯瑞有傷，兩位頂尖球星始終無緣同場對決，昨兩隊最後一次例行賽交鋒，柯瑞又高掛免戰牌，繼2019-20賽季後，第二度無「詹柯對決」戲碼在季賽出現。詹姆斯表示，「我們不知道還剩多少機會能同場較勁，但可以和柯瑞一起在場上競爭，真的是種榮耀。」

沒有柯瑞同場過招，詹姆斯直接在客場當起主角，他此仗17投11中，並在末節帶隊打出一波24：6猛攻擊潰勇士。對詹姆斯而言，最珍貴時刻就出現在首節，勇士一波進攻失誤後，布朗尼拿到球後直接往前甩，就看著老爸詹姆斯輕鬆快攻完成灌籃，也是NBA史上首度出現「兒子助攻爸爸」。詹姆斯在3月才助攻給兒子投進三分球，如今換他接到兒子傳球，他賽後當然是大讚布朗尼做出最正確的選擇。

湖人戰績51勝29敗，暫時守住西部第4，但東契奇左腿拉傷例行賽報銷，另外里維斯也有傷在身，詹姆斯坦言，很想念東契奇和里維斯，兩人對湖人相當重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中