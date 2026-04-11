接到布朗尼助攻 詹姆斯灌出名堂

詹姆斯（中）全場17投11中，率湖人痛宰勇士。 （法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕41歲「大帝」詹姆斯昨繳出26分、11助攻和8籃板，並首次接獲21歲愛兒布朗尼的傳球助攻，父子開心締造「兒子助攻父親」首見紀錄，最終湖人以119：103痛宰沒有柯瑞坐鎮的勇士。

布朗尼首節締造NBA史上首次「兒子助攻父親」紀錄。（路透）

NBA首見 兒子助攻老爸

湖人、勇士本季前3次交手，不是詹姆斯受傷就是柯瑞有傷，兩位頂尖球星始終無緣同場對決，昨兩隊最後一次例行賽交鋒，柯瑞又高掛免戰牌，繼2019-20賽季後，第二度無「詹柯對決」戲碼在季賽出現。詹姆斯表示，「我們不知道還剩多少機會能同場較勁，但可以和柯瑞一起在場上競爭，真的是種榮耀。」

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沒有柯瑞同場過招，詹姆斯直接在客場當起主角，他此仗17投11中，並在末節帶隊打出一波24：6猛攻擊潰勇士。對詹姆斯而言，最珍貴時刻就出現在首節，勇士一波進攻失誤後，布朗尼拿到球後直接往前甩，就看著老爸詹姆斯輕鬆快攻完成灌籃，也是NBA史上首度出現「兒子助攻爸爸」。詹姆斯在3月才助攻給兒子投進三分球，如今換他接到兒子傳球，他賽後當然是大讚布朗尼做出最正確的選擇。

湖人戰績51勝29敗，暫時守住西部第4，但東契奇左腿拉傷例行賽報銷，另外里維斯也有傷在身，詹姆斯坦言，很想念東契奇和里維斯，兩人對湖人相當重要。

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