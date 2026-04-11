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亞錦賽》周天成寶刀未老 暌違7年進4強

2026/04/11 05:30

周天成生涯第二度晉級亞錦賽4強，締造台灣男單空前紀錄。（資料照）周天成生涯第二度晉級亞錦賽4強，締造台灣男單空前紀錄。（資料照）

賽史兩度奪牌

台灣首見成就

〔記者林岳甫／綜合報導〕即使本季狀態並非絕佳，36歲周天成持續找尋突破之道，昨他在亞洲羽球錦標賽男單8強戰決勝局一波8：0攻勢，最終以16：21、21：12、21：17逆轉新加坡好手駱建佑，繼2019年後再闖亞錦賽4強，確定至少銅牌入袋，並成為首位在亞錦賽兩度斬獲獎牌的台灣男單選手。

世界排名第6的周天成本季在BWF世界巡迴賽表現差強人意，但他認為，把訓練做好，比賽時就盡力發揮。這次亞錦賽，周天成再度證明實力，尤其昨他第3局面臨12：16落後，依然沒有放棄，反而耐心尋找得分機會，連續拿分後就讓駱建佑自亂陣腳接連失誤，小天最終帶走勝利，把和駱建佑的對戰改寫成6勝5敗。

體能不像36歲

讓對手甘拜下風

駱建佑是2021年世錦賽金牌得主，與周天成的交情不錯，他賽後形容周天成「薑還是老的辣」，輸得心服口服，並指出周天成體能太好，完全不像36歲，應該只有25歲才對。台灣男單過去在亞錦賽兩度拿牌為1999年陳鋒、2019年周天成銅牌，如今周天成確定至少銅牌，再寫下台灣男單新紀錄。

由於台灣其他選手都已經出局，身為最後希望的周天成今天將平常心尋求更上層樓，4強對手為世界排名第2的中國名將石宇奇，小天對戰陷入5勝14敗劣勢，且目前已連輸8場。

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