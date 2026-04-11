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馬傑森生涯第986打席 沒收首轟召喚卡

2026/04/11 05:30

兄弟戰績持續低迷，總教練平野惠一表情凝重。（記者陳志曲攝）兄弟戰績持續低迷，總教練平野惠一表情凝重。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿馬傑森昨在5局下驚天砲轟中信兄弟王牌羅戈，生涯第986打席首轟寫下史上第6久紀錄，率隊以4：2賞給中信兄弟5連敗，樂天上半季勝率攀升至5成，馬傑森用棒子兌現季前首轟承諾，將由代言品牌方捐出10萬元給花蓮偏鄉的公益單位。

馬傑森終於擁有首轟球。（記者陳志曲攝）馬傑森終於擁有首轟球。（記者陳志曲攝）

砲打羅戈 終結悲情紀錄

馬傑森生涯第986打席 沒收首轟召喚卡猿隊馬傑森5局下敲出生涯首轟，終結現役無首轟最久紀錄。
（記者陳志曲攝）

馬傑森是2020年選秀樂天第一指名，進職棒後前6年首轟難產，紀錄從去年受球迷在社群媒體熱烈關注，今年每當他站上桃園球場的打席，歡呼聲比其他先發8棒還熱烈，而馬傑森不負眾望，昨在5局下1好1壞逮中羅戈的球，一棒夯出左外野大牆，樂天隊友興奮到衝出休息室，大肆祝賀煙火下繞壘的馬傑森。

馬傑森笑說，看見隊友衝出休息室，還以為打出再見全壘打，「我有發現自己上場時，球場歡呼聲都超大的，這一轟真的是被球迷喊出來的，真的很感謝『十號隊友』！」

雖然馬傑森原本就不是全壘打型選手，近千打席無首轟的現役最久紀錄，一度成為社群媒體的一大話題，讓他逐漸意識到原來這麼久沒開轟，馬傑森笑說，「每次看到人家打出首轟，球迷就會拿出我的『（首轟）召喚卡』，有時滑手機都會不小心滑到。」

兌現承諾 捐10萬給偏鄉

花蓮出生的馬傑森，季前出席代言品牌活動時就宣布，如果上半季擊出生涯首轟，品牌方將會捐10萬給他指定的公益單位，馬傑森說，「以花蓮偏鄉為主，畢竟我是花蓮土生土長的，希望能回饋給花蓮的鄉親們。」

兄弟不振 開季8戰7敗

樂天教頭曾豪駒表示，馬傑森一直都想要展現他的長打，有時會過於強求，如今終於把首轟打出來，希望未來可以放開去做自己想做的事情，「他一直想爭取先發的位置，目前當然有機會，就把自己該做的做好。」

遭馬傑森首轟重挫的中信昨晚推派羅戈、黎克同場登板，打線仍無法有效突破樂天桃猿，僅攻2分，開季8戰7敗寫下繼1999年開季7連敗以來的第2快紀錄，今晚若再輸球，將刷新隊史37年來最速8敗，中信將止敗任務交給勝騎士。

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