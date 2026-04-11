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蔣銲除獅 果然是大聯盟真貨

2026/04/11 05:30

龍隊蔣少宏7局上敲出勝利打點。 （味全龍提供）龍隊蔣少宏7局上敲出勝利打點。 （味全龍提供）

〔記者羅志朋／台南報導〕味全龍蔣銲果然是具6年大聯盟資歷的洋投，昨他繳6.2局失1分非責失優質先發，領軍以4：2扳倒統一獅，蔣銲拿下來台首勝和單場MVP。

龍隊洋投蔣銲有6年大聯盟資歷，昨來台第二度登板上演三振秀。（味全龍提供）龍隊洋投蔣銲有6年大聯盟資歷，昨來台第二度登板上演三振秀。（味全龍提供）

6.2局優質先發

來台首勝入袋

2016至21年期間蔣銲都待過大聯盟，總計出賽173場有49場先發，戰績24勝26敗3救援、防禦率3.89，後轉戰日職火腿動右手肘韌帶置換手術養傷，去年在皇家3A討生活，本季轉投龍隊，昨來台第2度登板，先發6.2局被敲4安飆10K，失1分非責失奪勝投。

龍隊總教練葉君璋表示，蔣銲球速、變化球和控球都很有水準，比賽節奏掌控得很好，比上一場表現更好，且企圖心非常強，和前龍隊洋投布里悍很像，上去就是要贏球、就想要完投9局。

5局下龍隊游擊手劉俊緯出現離譜的接球失誤，讓該局首棒打者林培緯跑上二壘，陳聖平適時敲出二壘安打追平比分，也讓蔣銲失掉唯一1分；葉總強調，這球不是受燈光影響，劉俊緯都喊聲說要接了，至於為什麼沒有接到，只有他知道。

昨獅隊在台南亞太主場湧入7982名球迷，全場觀眾席望去還有許多空位，蔣銲說，在這座球場投球很舒服，場地也平整，是很棒的球場，只是空位多了點，希望下次登板投球能有滿場球迷。

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