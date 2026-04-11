悍將很不一樣 雄鷹坎南最有感

坎南轉戰雄鷹首戰吞下敗投。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕面對球衣與登錄名都不一樣的前隊友坎南，今年開季也不一樣的富邦悍將於6局上一舉突破，差1人次打完1輪搶下3分奠定勝基，9局上錦上添花又灌3分，以6：2擊敗台鋼雄鷹拿下2連勝，開季7戰5勝追平富邦接手球隊10年來最佳的開季戰績。

悍將孔念恩只差全壘打就締造完全打擊。（富邦悍將提供）

對決老東家 吞跨季3連敗

坎南去年效力富邦，登錄名為布坎南，台鋼雖於2月28日在富邦開具離隊同意書後宣布簽約，卻因總教練洪一中於春訓開訓失言引發可能違反「228條款」的爭議，昨是他轉隊且更名後首次在一軍出賽，前5局雖力保不失，但富邦6局上先靠范國宸高飛犧牲打突破僵局，再靠孔念恩關鍵二壘安打追加2分，坎南帳面上投5.2局被打5支安打失3分，個人跨季3連敗。

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孔念恩MVP 準完全打擊

魔力藍用101球投6局，被打4支安打還有3次保送，雖有4局被攻上得點圈，但總能抓下關鍵的第3個出局全身而退，本季首勝開張，跨季是4連勝；孔念恩4打數3安打2打點，只差全壘打就締造完全打擊；張育成也是4打數3安打2打點，9局上的2分打點二壘安打帶動打線再添3分。今年是富邦接手球隊更名悍將的第10年，過去最佳開季戰績是2021年5勝2敗，相較於去年打完16場才拿到5勝，今年的富邦很不一樣。

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