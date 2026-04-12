陳晨威3刷單場MVP 兄弟還停在1勝

陳晨威敲出再見安打，猿隊拿下本季第5勝，其中3次MVP都是他。

（記者陳志曲攝）

兄弟開季9場僅1勝，寫下隊史最快8敗紀錄。（記者陳志曲攝）

猿等勝騎士退場 再見安收

〔記者徐正揚／桃園報導〕勝騎士昨用93球交出8局失1分的優質先發，中信兄弟還是無法贏球，9局下啟動牛棚由李振昌接手才投10球，就被陳晨威擊出再見二壘安打，終場樂天桃猿以2：1拿下4連勝，陳晨威在樂天開季5勝已3次獲選單場MVP。中信苦吞6連敗，1勝8敗也改寫隊史開季最差戰績。

兩隊打完8局1：1平手，9局下，樂天1出局後成晉選到保送，陳晨威抓李振昌第2球擊出深遠飛球形成長打，成晉狂奔3個壘包衝回本壘攻下再見分，陳晨威生涯第100支二壘安打也是生涯第3支再見安打，連同1局下擊出高飛犧牲打助樂天先馳得點，這場樂天得分都由他打下。他表示，9局下一壘有人，只想推進跑者到得點圈，因為成晉有腳程，打出去看到球往後滾，就知道他跑得回來。

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猿隊曾家輝連2場先發都投出5局失1分。（記者陳志曲攝）

曾豪駒表示，面對勝騎士這樣的頂級投手，要拿到很多分數並不容易，必須把握每次得分機會，在平手狀況下，誰犯的錯少、誰先出現守備失誤，就可能讓對手帶走勝利，這場靠曾家輝、林子崴、陳柏豪、朱承洋4位聯手拿下勝利，對本土投手是很寶貴的經驗，曾家輝連2場投5局失1分，這場狀況雖沒有上一場好，仍能掌握節奏把局數吃完，也是學習的一部分。

兄弟開季9戰8敗 隊史最慘紀錄

中信隊史最差開季戰績原是2勝7敗，本季8敗有4敗由牛棚承擔，牛棚防禦率6.35是各隊最高，聯盟開季4位2敗投手，中信的羅戈、黎克、李振昌就佔3席，李振昌本季出賽3場，才投3局就承擔2敗。

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