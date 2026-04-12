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成晉守備被出征 牽連家人零容忍

2026/04/12 05:30

成晉（左）9局下跑回猿隊致勝分。（記者陳志曲攝）成晉（左）9局下跑回猿隊致勝分。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿成晉前天對中信兄弟1局上接殺江坤宇擊出的飛球，有球迷拍到球先落地才進手套的畫面，在網路上引發熱議，他的社群帳號還被許多不理性球迷「出征」。兩隊總教練曾豪駒、平野惠一都認為，選手都是拚盡全力在場上比賽，出局與否就交給裁判。

成晉指出，當下就是全力拚接飛球完成出局，那個Play發生在界外區，非常靠近看台，他滑接下去的瞬間立刻撞上護墊，後續動作就是本能反應，就看裁判怎麼判決，對方也沒提出挑戰，「我是防守方，就算判出局，我也不可能去跟裁判說，其實應該要判Safe。」

猿、象教頭：判決已成立不用再爭論

成晉表示，社群帳號湧入大量不理性球迷，很多留言都講得很難聽，但他不會去在意，「我只是想用守備幫助球隊，我的Play本來就可以討論，只希望大家不要人身攻擊，不要講到我的家人，這是我比較不能接受的。」

曾豪駒認為，不需要把這個Play想得太複雜，成晉只是做出外野手的本能反應，聯盟有重播挑戰制度，若沒有提出挑戰，判決就成立，不用再爭論；至於轉播單位是否應該增加設備，避免沒有畫面能讓球隊提出挑戰，就交給大家去討論。

平野表示，成晉的滑接被觀眾席擋住，從一壘休息區的角度完全看不到，因為江坤宇當下直接走回來，對出局判決沒有意見，球隊當然不會提出挑戰。

成晉昨9局下獲保送上壘，在陳晨威擊出二壘安打後，他奮力跑回本壘拿下致勝分。

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