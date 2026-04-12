對付梅賽鍶 獅右打部隊無功而返

〔記者羅志朋／台南報導〕從去年統一獅「梅賽斯」到今年味全龍「梅賽鍶」，儘管效力球隊和中文譯名改變，不變的是壓制力依舊，昨梅賽鍶對老東家先發5局無失分，加上打線狂掃15安助威，最終龍隊以8：0擊敗獅隊，龍隊戰績6勝3敗躍居全聯盟第一。

龍隊洋投梅賽鍶昨對決老東家獅隊，收下本季第2勝。（記者李惠洲攝）

龍洋投先發5局 壓制老東家

具7年日職資歷的梅賽斯去年加盟獅隊，季中轉戰韓職培證英雄，季後未獲續約，今年重返中職轉投龍隊，化身「梅賽鍶」。

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為了對付左投梅賽鍶，獅隊右打部隊傾巢而出，陳重羽、陳重廷、林培緯、林祖傑、李丞齡都進入先發打線，一軍右打僅張翔從板凳出發。梅賽鍶照樣主宰戰局，投5局只被敲2安無失分拿下本季第2勝和單場MVP，累計防禦率降至1.65。

首度對戰昔日獅隊友，梅賽鍶內心平靜，他說，沒什麼不同，就跟對其他球隊出賽一樣，專注面對打者，保持積極的態度投球，這場表現確實不錯，關鍵在於休賽季和春訓有維持自身狀態。

「他真的很穩。」龍隊總教練葉君璋指出，梅賽鍶投起來滿自在的，控球到位，比賽節奏也控制得很好，就像前幾年的鋼龍和布里悍，可以預期他們先發應該可以投6、7局，失分壓得很低。

郭天信（下）連續21次盜壘成功，追平陳瑞振締造的聯盟紀錄。（記者李惠洲攝）

郭天信連21次盜壘成功 追平聯盟紀錄

龍隊狂敲15安，包含5局上劉基鴻轟兩分砲，同時團隊發動5次盜壘、成功4次，本季至今發動16次盜壘只失敗1次，成功率高達93.8%。葉總認為，這跟本季聯盟加大壘包新制無關，主要是選手能夠上壘，跑者速度快才有盜壘機會，如果對方投手的投動作較大也會多跑。

1局上郭天信敲安再盜上二壘，追平陳瑞振在1998至99年締造跨季連21次盜壘成功的聯盟紀錄，最快今天盜破紀錄。

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