自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

亞太球場引退背號 劉芙豪搶頭香

2026/04/12 05:30

獅隊為劉芙豪（右）舉辦背號「56」號引退儀式，領隊蘇泰安致贈手工訂製西裝。（記者李惠洲攝）獅隊為劉芙豪（右）舉辦背號「56」號引退儀式，領隊蘇泰安致贈手工訂製西裝。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕劉芙豪是統一獅隊史首位達成千安百轟百盜里程碑的球員，2018年球季結束引退，昨球團為他舉辦背號「56」號引退儀式，成為台南亞太成棒主球場落成後，隊史首位背號在此引退的球員。

引退儀式結束後，劉芙豪站上熟悉的右外野，由高志綱蹲捕，劉芙豪大展「雷射肩」從右外野長傳回本壘，完成別開生面的開球儀式，只是這一球越過高志綱頭頂，一個彈跳直擊坐在本壘後方觀禮的貴賓。

劉芙豪引退後經營個人運動品牌，同時兼任球評，他表示，獅隊是中職37年來唯一沒易主的球隊，台灣棒球發展超過百年歷史，希望建立球隊文化與歷史，統一企業文化很有人情味，非常照顧選手，是最有資格做這件事的球團，也希望獅隊建立屬於自己的名人堂。

獅隊今將為鐵捕曾智偵舉辦「22」號引退儀式，劉芙豪說，如何評斷背號引退標準，是大家會討論的話題，每個世代不一樣，例如曾智偵打職棒已30歲，他自己是25歲進職棒，現在18歲就能入行，比賽從單季100場到120場，未來可能會再增加場次，條件大不同，要很專業地評比，除了成績之外，還有特別貢獻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中