亞太球場引退背號 劉芙豪搶頭香

獅隊為劉芙豪（右）舉辦背號「56」號引退儀式，領隊蘇泰安致贈手工訂製西裝。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕劉芙豪是統一獅隊史首位達成千安百轟百盜里程碑的球員，2018年球季結束引退，昨球團為他舉辦背號「56」號引退儀式，成為台南亞太成棒主球場落成後，隊史首位背號在此引退的球員。

引退儀式結束後，劉芙豪站上熟悉的右外野，由高志綱蹲捕，劉芙豪大展「雷射肩」從右外野長傳回本壘，完成別開生面的開球儀式，只是這一球越過高志綱頭頂，一個彈跳直擊坐在本壘後方觀禮的貴賓。

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劉芙豪引退後經營個人運動品牌，同時兼任球評，他表示，獅隊是中職37年來唯一沒易主的球隊，台灣棒球發展超過百年歷史，希望建立球隊文化與歷史，統一企業文化很有人情味，非常照顧選手，是最有資格做這件事的球團，也希望獅隊建立屬於自己的名人堂。

獅隊今將為鐵捕曾智偵舉辦「22」號引退儀式，劉芙豪說，如何評斷背號引退標準，是大家會討論的話題，每個世代不一樣，例如曾智偵打職棒已30歲，他自己是25歲進職棒，現在18歲就能入行，比賽從單季100場到120場，未來可能會再增加場次，條件大不同，要很專業地評比，除了成績之外，還有特別貢獻。

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