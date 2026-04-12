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江承諺霸氣7局 喊話拚到10月

2026/04/12 05:30

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台鋼雄鷹左投江承諺昨一夫當關，暌違2年先發7局無失分，加上曾子祐開轟，外帶4安、4得分，率隊以12：0大勝富邦悍將，富邦也成為本季第1支單場失分雙位數的隊伍。

江承諺先發7局無失分，本季主場初登板就開紅盤。（台鋼雄鷹提供）江承諺先發7局無失分，本季主場初登板就開紅盤。（台鋼雄鷹提供）

暌違2年長局數　率雄鷹痛宰悍將

江承諺前6局僅被富邦敲3支零星安打，7局被敲雙安攻佔得點圈，最終仍解決林岱安化解危機，本季主場初登板就奪下首勝，他表示，很開心今年第一次在澄清湖先發就拿勝投，「運氣滿好的，隊友很支持我，包含打擊和捕手陳世嘉的配球。」

前次江承諺投滿7局已是2024年，今年將滿31歲的他笑說，感覺過了30歲體力還是沒有變差，並向全場8084名球迷喊話：「去年帶著遺憾結束球季，希望今年能一起打到10月！」

曾子祐（台鋼雄鷹提供）曾子祐（台鋼雄鷹提供）

曾子祐終結全壘打乾旱

台鋼全場猛敲14安，曾子祐是打線最大焦點，自從2024年8月16日最後打席開轟，歷經長達665打席的「全壘打乾旱」，昨3局下暌違603天再度開轟，棒打富邦先發投手李東洺，全場5打席全上壘，本季打擊率飆到3成61。

連2屆勇奪全壘打王的台鋼重砲魔鷹，昨也貢獻3安猛打賞，狂灌4分打點，只是打完10場尚未敲出本季首轟，已超越去年最長9場無開轟紀錄，逼近生涯最長的13場沒全壘打，但這不影響他的打點產量，目前11分暫居打點王，且連續8場有打點，逼近張泰山、布雷、林益全和郭嚴文的聯盟紀錄連10場。

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