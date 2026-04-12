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台籃世代12 FOR12 鄭志龍、林志傑同場交會

2026/04/12 05:30

台灣大冠名贊助「林志傑引退週」，首日由台灣大總經理林之晨（左二）出席，並邀請「籃球博士」鄭志龍（右二）擔任開球嘉賓。（台灣大提供）台灣大冠名贊助「林志傑引退週」，首日由台灣大總經理林之晨（左二）出席，並邀請「籃球博士」鄭志龍（右二）擔任開球嘉賓。（台灣大提供）

台灣大冠名引退賽

今G2迎來神秘嘉賓

〔記者盧養宣／台北報導〕「THE BEAST－12 FOR 12」林志傑引退活動昨在台北小巨蛋登場，台灣大哥大連續第7年攜手富邦勇士打造主題週，台灣大總經理林之晨出席，並邀請啟蒙教練、「籃球博士」鄭志龍擔任開球嘉賓，兩代同為「12號」的代表性球員同場現身，為「野獸」職業生涯最終篇章揭開序幕，今天將迎來引退賽第2戰，屆時將有引領林志傑開啟籃球夢的重量級嘉賓到場開球，台灣大同步透過MyVideo平台全程免費直播。

昨引退賽由鄭志龍擔任開球嘉賓，拋球瞬間勾起全場球迷對於「永遠的12號」的集體記憶，也象徵台灣籃球世代精神的延續，鄭志龍2007年至2011年擔任台灣大籃球隊總教練，在林志傑職業生涯初期，從技術細節、比賽閱讀到職業態度的養成，都給予關鍵指導，如今由鄭志龍親自開球，與昔日弟子、今日的「野獸」同場交會，讓這段從啟蒙到巔峰的歷程，在此刻完整串連，他感性表示，「看到志傑從爆發力新星成長為掌握全局的領袖，這份精神將持續影響台灣籃壇。」

林之晨表示，當年也受鄭志龍啟發開始打球，很榮幸請到這位台灣大前輩重返球場，既象徵台籃世代傳承，也帶球迷們回到「野獸精神」的原點，感謝林志傑長年對台灣籃球的付出，從早期的爆發拚搏，到後期的主宰比賽，為大家示範突破自我、持續升級的「Open Possible」態度，期待「2.0版野獸精神」，在林志傑高掛球鞋後持續進化，相信會在培育後進、推升台灣籃球上，發揮更大的影響力。

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