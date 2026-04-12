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PLG》傑哥找麻煩 猿輸在不夠專注

2026/04/12 05:30

富邦勇士林志傑（左）面對領航猿，第一節火力全開。（記者塗建榮攝）富邦勇士林志傑（左）面對領航猿，第一節火力全開。（記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園領航猿昨在林志傑引退賽不敵富邦勇士，一哥盧峻翔僅拿下8分，他表示，團隊必須找回專注度，打得更積極。

領航猿本季多線作戰，週四結束在香港的BCL賽事後，又馬不停蹄回到PLG例行賽，昨團隊命中率43%，三分球命中率34.6%，一路被勇士壓制，最多落後30分，吞下本季對戰首敗。

盧峻翔僅拿8分

吞本季對戰首敗

領航猿以伯朗18分最高，葛拉漢15分，盧峻翔只上場18分鐘23秒，9投3中拿下8分，他指出，團隊結束東超賽事後在場上的專注度有點降低，「常在上半場打完面臨落後，導致追分非常辛苦，我們需要展現更多專注度、更積極，找回狀態。」

林志傑在PLG締造年度人氣王5連霸，在他卸下戰袍後，兩屆年度MVP得主盧峻翔被期望將成為聯盟新門面，昨他也展現對前輩的尊敬，「恭喜傑哥第一節就有這麼火燙的表現，給我們製造很多麻煩。」

已鎖定聯盟頭號種子的領航猿終止5連勝，吞下本季第2敗，總教練卡米諾斯指出，此役勇士展現更多的能量，「一開始的積極度就不如對手，防守與籃板都還有進步空間，我們會回去沈澱一下，備戰接下來BCL對新北國王之戰。」

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