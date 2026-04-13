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愛老虎打線爆發 黃子鵬轉戰台鋼首勝

2026/04/13 05:30

「老虎」黃子鵬在「愛老虎打線」力挺下，拿到轉戰台鋼雄鷹後的首勝。（記者李惠洲攝）「老虎」黃子鵬在「愛老虎打線」力挺下，拿到轉戰台鋼雄鷹後的首勝。（記者李惠洲攝）

台鋼敲17安 擊退悍將

昨台鋼比賽用球皆印有「黃子鵬澄清湖主場初登板」專屬老虎LOGO。（記者李惠洲攝）昨台鋼比賽用球皆印有「黃子鵬澄清湖主場初登板」專屬老虎LOGO。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕「老虎」黃子鵬轉戰台鋼雄鷹後，昨首度在家鄉澄清湖球場先發，儘管投5.2局失5分表現平平，但在「愛老虎打線」力挺下，全場狂敲17安，最終以12：5擊敗富邦悍將，黃子鵬拿下本季首勝。

5.2局失5分反而勝投

黃子鵬前兩場出賽先後繳7局失2分、8局失1分優質先發，卻無緣勝投，昨他用93球被敲8安，包含2局上范國宸轟陽春砲，失5分都是責失，靠隊友火力掩護進帳轉隊後首勝。

黃子鵬說，這場投得非常掙扎，挨太多長打，很多細節沒做好，讓對手太舒服地攻擊，真的很感謝隊友，連兩場都打下12分，「沒有他們就不會有這一勝，除了感謝還要請他們喝飲料，不請不行。」

首次澄清湖主場登板

採特殊LOGO比賽用球

去年季後黃子鵬從樂天桃猿轉戰台鋼，昨轉隊後首次在澄清湖主場登板，台鋼球團特地向聯盟申請特殊LOGO比賽用球，球皮印有老虎圖案、登板日期與他的英文名字。

黃子鵬笑說，剛上投手丘特地看一下比賽用球，覺得好特別，非常感謝球團的用心，原來打棒球可以有這樣的待遇，覺得自己很幸運，好險隊友幫他打這麼多分數，賦予這顆球更特殊的意義。

台鋼連兩場打線大爆發，總教練洪一中說，黃子鵬前兩場投那麼好沒拿到勝投，昨是他本季先發狀況最差的一場，反而拿下勝投，「攻擊總算還給他一個公道。」

魔鷹敲出2支二壘安打，打下3分打點，連9場貢獻打點，下一場再進帳打點就追平聯盟紀錄，陳文杰繳4安猛打賞，灌進3分打點、跑回3分，本季第2度獲選單場MVP。黃子鵬誇讚打者是神隊友，陳文杰笑說，「子鵬學長才是神投手，投球節奏明快，守備比較好守，也希望打擊狀態能一直延續下去。」

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