中信打爆猿 避免開季慘案

中信兄弟拿下第2勝，避免1勝10敗的開季最慘紀錄。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟開季前9場1勝8敗，場均得分不到3分、最多4分，是戰績墊底的主因，昨終於火力大噴發，全場敲19安、含3轟，以14：4大勝樂天桃猿，終止6連敗，總算拿下第2勝，提前避免1勝10敗的開季最慘紀錄。

中信兄弟陳俊秀3安、4打點，拿下單場MVP。（記者林正堃攝）

19安含3轟 狂得14分

中信兄弟賽前得點圈打擊率僅1成79，昨役面對去年效力味全龍、對戰防禦率僅0.26的洋投艾菩樂，兄弟陳俊秀首局就敲3分砲下馬威。樂天桃猿趁兄弟先發魏碩成不穩之際一度扳平，但江坤宇3局陽春砲讓黃衫軍再次領先，宋晟睿跟著開轟，兄弟前3局打進8分，奠定勝基，全場更進帳13分打點。

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中信兄弟首局就下短打戰術，總教練平野惠一說：「近幾場輸球，都是讓對方先得分，只要我們能先得分，贏球機率會高很多，賽前集合就向選手強調。」平野也說，前兩場內容有越來越好，也和選手說不必擔心，持續反覆思考、修正，好的結果自然會回來，昨看得出選手強勢，希望能持續下去。

陳俊秀敲3安、4打點

陳俊秀單場3安、4打點，拿下單場MVP，同樣猛打賞的學弟黃韋盛說：「還是得看學長，很開心他幫我們首局就搶下分數。」平野也說，陳俊秀像是球隊範本，拉拔起整支球隊。

教練與學弟的誇讚，陳俊秀微笑說：「其實大家都很努力，就算這場打完，下一場也是要研究對手，大家每天都花很多心思。」

面對去年最難破解的艾菩樂，陳俊秀說，打擊教練給予的策略明確，全隊揮擊也果決，造成好結果。

陳俊秀向球迷喊話，感謝球迷在低潮時給予球隊支持，他說：「以前還是對手（桃猿）時看，兄弟就是一支凝聚力、團隊意識很強的隊伍，賽前看到外野很多球迷，感謝他們沒有因為戰績不好就不來，還是很支持我們。」

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