自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中信打爆猿 避免開季慘案

2026/04/13 05:30

中信兄弟拿下第2勝，避免1勝10敗的開季最慘紀錄。 （記者林正堃攝）中信兄弟拿下第2勝，避免1勝10敗的開季最慘紀錄。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟開季前9場1勝8敗，場均得分不到3分、最多4分，是戰績墊底的主因，昨終於火力大噴發，全場敲19安、含3轟，以14：4大勝樂天桃猿，終止6連敗，總算拿下第2勝，提前避免1勝10敗的開季最慘紀錄。

中信兄弟陳俊秀3安、4打點，拿下單場MVP。（記者林正堃攝）中信兄弟陳俊秀3安、4打點，拿下單場MVP。（記者林正堃攝）

19安含3轟 狂得14分

中信兄弟賽前得點圈打擊率僅1成79，昨役面對去年效力味全龍、對戰防禦率僅0.26的洋投艾菩樂，兄弟陳俊秀首局就敲3分砲下馬威。樂天桃猿趁兄弟先發魏碩成不穩之際一度扳平，但江坤宇3局陽春砲讓黃衫軍再次領先，宋晟睿跟著開轟，兄弟前3局打進8分，奠定勝基，全場更進帳13分打點。

中信兄弟首局就下短打戰術，總教練平野惠一說：「近幾場輸球，都是讓對方先得分，只要我們能先得分，贏球機率會高很多，賽前集合就向選手強調。」平野也說，前兩場內容有越來越好，也和選手說不必擔心，持續反覆思考、修正，好的結果自然會回來，昨看得出選手強勢，希望能持續下去。

陳俊秀敲3安、4打點

陳俊秀單場3安、4打點，拿下單場MVP，同樣猛打賞的學弟黃韋盛說：「還是得看學長，很開心他幫我們首局就搶下分數。」平野也說，陳俊秀像是球隊範本，拉拔起整支球隊。

教練與學弟的誇讚，陳俊秀微笑說：「其實大家都很努力，就算這場打完，下一場也是要研究對手，大家每天都花很多心思。」

面對去年最難破解的艾菩樂，陳俊秀說，打擊教練給予的策略明確，全隊揮擊也果決，造成好結果。

陳俊秀向球迷喊話，感謝球迷在低潮時給予球隊支持，他說：「以前還是對手（桃猿）時看，兄弟就是一支凝聚力、團隊意識很強的隊伍，賽前看到外野很多球迷，感謝他們沒有因為戰績不好就不來，還是很支持我們。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中