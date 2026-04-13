不哭！郭俊麟8局失3分 燃燒101球吞敗

統一獅總教練林岳平在郭俊麟退場後替他哭哭。（取自CPBL TV）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅郭俊麟昨天燃燒101球繳出8局失3分的好投，投捕搭檔張翔更擊出生涯首轟，卻不敵得分效率更高的味全龍，終場以2：4苦吞3連敗，在亞太成棒主球場開幕2週就首度遭3連戰橫掃，上半季排名滑落至倒數第2。

李凱威敲出本季首轟，味全龍先馳得點。 （味全龍提供）

味全3連勝登龍頭

雙方在第2局砲聲隆隆，李凱威上半局對郭俊麟敲本季首轟，一棒2分率領味全龍先馳得點。23歲鐵捕張翔不遑多讓，2局下砲轟鋼龍，生涯首轟助隊扳平比分。雙方鏖戰至6局上，味全劉俊緯擊出致勝安打，為7局失2分好投的鋼龍打下本季首勝，生涯52勝緊追黃平洋65勝的隊史紀錄。

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餅總做出哭哭表情

郭俊麟在1日奪下等待630天的「淚之勝投」，昨又猛飆8局6K失3分的優質先發，卻嚐到悲情首敗，前次獅隊至少投8局的敗戰土投要追溯至2014年3月28日的羅錦龍，讓總教練林岳平忍不住在他退場時，走到面前做出哭哭的表情。

味全龍9局上再突破獅隊終結者鍾允華，劉俊緯四壞、劉基鴻安打攻佔一二壘，朱育賢內野安打送回1分保險，終場以2分差收下3連勝，暫居上半季龍頭，明作客新莊球場強碰悍將，上演龍頭保衛戰。

獅隊在3月底至4月初的亞太開幕3戰吸引3萬8721人進場，前3天首度舉辦週五至週日的3連戰系列賽，合計有2萬6100名球迷進場，本季亞太6戰場均有1萬803人進場。

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