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引退賽終曲 林志傑接勇士副領隊

2026/04/13 05:30

林志傑（左）從富邦集團董事長蔡明忠（右）手中接過擔任富邦勇士副領隊的聘書。（記者陳志曲攝）林志傑（左）從富邦集團董事長蔡明忠（右）手中接過擔任富邦勇士副領隊的聘書。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星「野獸」林志傑昨在台北小巨蛋迎來引退賽最終戰，終場勇士以91：89驚險擊敗洋基工程，以2連勝畫下句點。賽後勇士為他舉辦引退儀式，宣布他將接任富邦勇士副領隊，最後小巨蛋內高高掛起12號的巨幅錦旗，林志傑在漫天飛舞的彩帶下步出球場，象徵告別球員身分。

勇士林志傑（中）昨帶隊驚險擊敗洋基工程，引退賽2連勝畫下句點。（記者陳志曲攝）勇士林志傑（中）昨帶隊驚險擊敗洋基工程，引退賽2連勝畫下句點。（記者陳志曲攝）

2分驚險擊敗洋基工程

林志傑昨引退賽最終戰告捷，賽後勇士為他舉辦引退儀式，正式告別球員身分。（記者陳志曲攝）林志傑昨引退賽最終戰告捷，賽後勇士為他舉辦引退儀式，正式告別球員身分。（記者陳志曲攝）

43歲的林志傑是台灣籃壇最具代表性球星之一，他的籃球生涯始於街頭，青少年時期未獲得太多關注，真正吸引球迷目光是從SBL開始，狂放不羈的球風讓他獲得「野獸」封號，他曾把籃框灌倒，展現驚人爆發力，華麗的大轉身過人、超大號三分球都是招牌，並助台啤完成2連霸。之後他赴中國加入CBA浙江廣廈，他的表現成功征服當地球迷，2019年返台也助勇士在PLG締造3連霸王朝。

職業賽場風光，林志傑也為台灣男籃立下不少汗馬功勞，最令球迷印象深刻一役是2013年亞錦賽助隊擊敗中國闖進4強，另也在天津東亞運拿下金牌，並於2015年亞錦賽後宣布卸下國家隊戰袍。

為台籃立下汗馬功勞

勇士高規格為林志傑舉辦引退儀式，除了邀請家人、籃壇重要人士到場外，還請球員、球迷錄製祝福影片，場面感人，林志傑說：「感覺解放了，這幾天心情很複雜，最開心的還是這場比賽有贏下來，要特別為我的教練團、隊友致意。沒想到我可以打到這年紀，球隊在小巨蛋幫我辦引退賽，是我籃球生涯最棒的回憶。」

富邦集團董事長蔡明忠正式宣布讓林志傑接任勇士副領隊，盼他將經驗傳承給年輕球員，林志傑表示，目前還不確定是什麼形式，但他也鼓勵大家，在場上就是要展現態度來回饋支持你的人。

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