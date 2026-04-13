落後27分逆轉 夢想家寫紀錄

夢想家在霍爾曼（右）領軍下，寫聯盟最大逆轉勝分差紀錄。 （TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL福爾摩沙夢想家昨克服最多27分落後，在霍爾曼32分、16籃板領軍下，以94：85逆轉新竹攻城獅，近11戰拿下10勝，寫下聯盟最大逆轉勝分差紀錄。

獅下半場當機

僅拿21分

夢想家前役不敵特攻中斷9連勝，昨踢館新竹上半場攻守失序，被攻城獅轟得暈頭轉向，三分線命中率也只有11.8%，打完上半場以44：64落後，但易籃後兩隊彷彿交換靈魂，夢想家逐漸找回手感，輪到攻城獅進攻大當機，下半場只拿21分，無緣延續主場6連勝。

請繼續往下閱讀...

霍爾曼替補攻下32分追平本季個人最佳，湯普金斯挹注18分、15籃板，張宗憲貢獻13分，主控蔣淯安拿下12分，他指出，團隊上半場防守較被動，外線出手也有點猶豫，「但我們今天在落後時打得更有耐心，確實執行戰術，慢慢把分數追回來，這是進步的地方。」

攻城獅洋將德魯因背部不適高掛免戰牌，在只以雙洋將馬力與提傑應戰下比賽後段氣力放盡，無緣超越夢想家攀上第2，馬力19分、15籃板，曾柏喻進帳14分、6助攻，高國豪和盧冠軒都拿12分。

丁聖儒16助攻

擺平海神

另一戰，台北戰神靠恩多轟37分，黃聰翰8顆三分球拿下24分，及丁聖儒傳出破紀錄的16次助攻，以104：93擺平只有7人出賽的高雄海神，並賞給對手3連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法