JLPGA富士軟片女子高球賽》甩開季不順 吳佳晏首勝入袋

吳佳晏昨在JLPGA富士軟片女子高球賽，以總桿206桿勇奪生涯第2座日巡正賽冠軍。（取自JLPGA官網）

奪第2座日巡正賽冠軍

〔記者粘藐云／綜合報導〕旅日女將吳佳晏昨在JLPGA富士軟片女子高球賽最後一回合揮出70桿，以總桿206桿勇奪生涯第2座日巡正賽冠軍，本季首勝開張，笑納1800萬日圓冠軍獎金（約358.7萬台幣）。

前5場日巡賽僅2場晉級

過去在女子台巡賽被封為「最強新人」的吳佳晏，2023年展開旅日生涯，隔年獲得正賽資格，去年11月在JLPGA大王製紙女子公開賽封后，生涯首座日巡賽冠軍開張。不過，吳佳晏今年開季表現不如預期，前5場日巡賽事僅有兩場晉級，並在上週的山葉女子公開賽狀態逐漸回穩，以並列第9作收。

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換長推桿 改變擊球節奏

吳佳晏本週在富士軟片高球賽前兩回合都繳出68桿，獨居第1，昨前9洞抓下1鳥、吞2柏忌，排名一度下滑，但轉場後狀態持續加溫，後9洞抓下4鳥擴大領先，最後一洞雖然吞下柏忌也不影響奪冠。她認為，前9洞的果嶺比較難打，但自己推桿節奏保持得不錯，她也努力專注在每一桿，沒有因此慌亂，「雖然後9洞我也很緊張，但很開心這回合我能一直保持自信。」

提到這週狀態復甦，吳佳晏表示，主要是換了長推桿，也改變了擊球節奏。旅日進入第4年，吳佳晏更適應日本的生活，尤其日文的進步對她無論在場內外都帶來正面影響，「我現在可以跟桿弟、其他球員有更多交流，感覺很好。」

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