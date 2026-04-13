自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

JLPGA富士軟片女子高球賽》甩開季不順 吳佳晏首勝入袋

2026/04/13 05:30

吳佳晏昨在JLPGA富士軟片女子高球賽，以總桿206桿勇奪生涯第2座日巡正賽冠軍。（取自JLPGA官網）吳佳晏昨在JLPGA富士軟片女子高球賽，以總桿206桿勇奪生涯第2座日巡正賽冠軍。（取自JLPGA官網）

奪第2座日巡正賽冠軍

〔記者粘藐云／綜合報導〕旅日女將吳佳晏昨在JLPGA富士軟片女子高球賽最後一回合揮出70桿，以總桿206桿勇奪生涯第2座日巡正賽冠軍，本季首勝開張，笑納1800萬日圓冠軍獎金（約358.7萬台幣）。

前5場日巡賽僅2場晉級

過去在女子台巡賽被封為「最強新人」的吳佳晏，2023年展開旅日生涯，隔年獲得正賽資格，去年11月在JLPGA大王製紙女子公開賽封后，生涯首座日巡賽冠軍開張。不過，吳佳晏今年開季表現不如預期，前5場日巡賽事僅有兩場晉級，並在上週的山葉女子公開賽狀態逐漸回穩，以並列第9作收。

換長推桿 改變擊球節奏

吳佳晏本週在富士軟片高球賽前兩回合都繳出68桿，獨居第1，昨前9洞抓下1鳥、吞2柏忌，排名一度下滑，但轉場後狀態持續加溫，後9洞抓下4鳥擴大領先，最後一洞雖然吞下柏忌也不影響奪冠。她認為，前9洞的果嶺比較難打，但自己推桿節奏保持得不錯，她也努力專注在每一桿，沒有因此慌亂，「雖然後9洞我也很緊張，但很開心這回合我能一直保持自信。」

提到這週狀態復甦，吳佳晏表示，主要是換了長推桿，也改變了擊球節奏。旅日進入第4年，吳佳晏更適應日本的生活，尤其日文的進步對她無論在場內外都帶來正面影響，「我現在可以跟桿弟、其他球員有更多交流，感覺很好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中