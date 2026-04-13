中信銀贊助 吳佳晏榮耀加身

中信銀贊助的「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏，昨拿下日巡賽正賽本季首勝。 （取自JLPGA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏，昨在JLPGA富士軟片女子公開賽以3回合總桿206桿拿下本季首勝，也是職業生涯第13座冠軍。

吳佳晏去年11月在大王製紙女子公開賽拿下JLPGA首冠，本季持續透過比賽調整節奏與手感，上週在YAMAHA女子葛城公開賽最終回合飆出全場最低的67桿，狀態逐步回穩。本週延續手感成功奪冠，她表示，很開心能拿下第2勝，本賽季還很長，會珍惜每一場比賽，繼續努力取得佳績，更感謝中國信託銀行、家人的支持，及一直為她加油的球迷。

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挺高球運動 金援12位選手

中國信託深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益，長期支持高球運動，目前贊助支持的選手共計12位，其中「中國信託女子高爾夫之星」包括王馨迎、程思嘉、林子涵、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、吳佳晏、丁子云、劉芃姍、俞涵軒，與今年新加入JLPGA正巡賽的紀鈺愛，及第3位在PGA巡迴賽奪冠的俞俊安，期盼成為他們的堅強後盾，支持選手無後顧之憂投入比賽，在世界舞台揮桿圓夢。

中信女子公開賽 5.14登場

今年適逢中國信託成立60週年，邁入第15年的中國信託女子公開賽，持續由日次巡與台巡共同認證，為選手打造接軌國際的競技舞台。今年的中國信託女子公開賽-JLPGA巡迴特別錦標賽5月14日至5月16日將在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，108位好手將角逐后冠。

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