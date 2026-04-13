清晨盃再合體 麟洋配默契依舊

運動部長李洋（左）昨和奧運雙金搭檔王齊麟在清晨盃表演賽再次合體。（記者方賓照攝）

對決小鮮肉

李洋讚有潛力

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部長李洋昨和奧運雙金搭檔王齊麟在清晨盃表演賽再次合體，對決全國青年暨青少年羽球錦標賽U19冠軍林聖茗／黃子源，寶刀未老的麟洋配最終以31：19勝出，難得和年輕球員過招，李洋稱讚兩名學弟潛力十足，看好他們的發展。

李洋和王齊麟攜手摘下東京、巴黎奧運男雙金牌，李洋在2024年退役先投入教職，去年運動部成立後也成為首任部長。高掛球鞋超過1年，但和王齊麟默契依舊，他笑說：「和齊麟一起在清晨盃打球真的很開心，其實以前在學校時就看過兩位同學打球，他們都很有潛力，也感謝他們沒起殺心。」

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林聖茗︰幾晚都睡不好

對決奧運雙金，高雄中學的林聖茗坦言，賽前非常緊張，甚至在得知任務後的幾晚都睡不太著，擔心發揮不好，真的是很特別且難忘的機會，「這也激勵我們未來要更努力。」黃子源認為，麟洋配無論是在比賽經驗還是擊球技術上都遠優於他們，要從對方手中得分並不容易。

王齊麟放眼名古屋亞運

王齊麟在李洋退役後改搭配邱相榤，兩人目標放在名古屋亞運，他說：「名古屋亞運前還有3到4站比賽，希望藉由比賽檢視問題，希望我們節奏可以越來越好。」

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