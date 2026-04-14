自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

報告部長系列》李洋四面楚歌 催化「我與威廉的距離」

2026/04/14 05:30

運動部長李洋。（資料照）運動部長李洋。（資料照）

運動部自2025年9月9日掛牌以來剛滿7個月，奧運雙金李洋部長挾超高人氣入主運動部，令人充滿期待，不過並沒有得到所有人的祝福，經過半年多磨合，洋式風格在這個體制中產生的化學效應逐漸發酵，近來運動部發生一連串事件凸顯各方激烈角力，正在測試「我與威廉的距離」，李洋的理想能不能堅持下去，必須展現化阻力為助力的智慧。

農曆年前公務員正歡喜準備迎接長達9天的連假，商業周刊封面故事刊登李洋的專訪，這篇伴隨運動部過春節的「限制級」（需要付費解鎖）訪問內容，李洋描述他到運動部就職第一個挑戰就是「審公文」，「剛來的時候，公文到我這邊理論上已經過8關了，但還是有錯字、有誤植，甚至文意不通...。」他就任前4個月都在Debug（除錯），還提到預算編列長期以來的問題。

台灣體育行政單位自1997年成立體委會，獨立行使預算以來已近30年，差不多與李洋同齡，當時科員都升到次長級了，至今集大成凝聚規模史上最大的運動部，卻需要初入政壇的李洋Debug，公文過8關還有錯字，運動部那些層層簽署公文的主管，還有歷任首長，李洋彷彿把他們的臉按在柏油路上摩擦，管你是留英還是留美博士，對行政機關內部的嚴格要求李洋責無旁貸，但在媒體上公開羞辱的方式，極不尋常。

昨天國家訓練中心董事長、前奧會主席林鴻道以個人名義，要加碼補發東京奧運和巴黎奧運奪牌選手獎金，依這標準李洋連2屆奪金可得1000萬元，不過李洋在頒獎典禮還沒結束，就在臉書公告「婉拒」這筆獎金，強調他在意的是「制度」，實際上李洋的表態還有許多更深層的意義，也是近期運動部一些人事案、單項協會預算爭執的延伸，道不同不相為謀也不藏了。

李洋就任運動部長以來，還在蘊釀大格局運動政策論述，例如他婉拒那筆獎金要建立的運動員獎金制度藍圖，李洋有些改革方向確實值得稱許，倒是體壇人士在他眼中所見以乎非妖即魔，因此上任以來一直形塑他「斬妖除魔」的英勇場景，一步步堆砌「一個人的武林」。李洋當然底氣十足，團隊「與威廉的距離」也無敵，只不過體改不同階段有不同的做法，這條路走得越極端，就越難走到理想的彼岸。

（記者王元鴻）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中