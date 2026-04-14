報告部長系列》李洋四面楚歌 催化「我與威廉的距離」

運動部長李洋。（資料照）

運動部自2025年9月9日掛牌以來剛滿7個月，奧運雙金李洋部長挾超高人氣入主運動部，令人充滿期待，不過並沒有得到所有人的祝福，經過半年多磨合，洋式風格在這個體制中產生的化學效應逐漸發酵，近來運動部發生一連串事件凸顯各方激烈角力，正在測試「我與威廉的距離」，李洋的理想能不能堅持下去，必須展現化阻力為助力的智慧。

農曆年前公務員正歡喜準備迎接長達9天的連假，商業周刊封面故事刊登李洋的專訪，這篇伴隨運動部過春節的「限制級」（需要付費解鎖）訪問內容，李洋描述他到運動部就職第一個挑戰就是「審公文」，「剛來的時候，公文到我這邊理論上已經過8關了，但還是有錯字、有誤植，甚至文意不通...。」他就任前4個月都在Debug（除錯），還提到預算編列長期以來的問題。

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台灣體育行政單位自1997年成立體委會，獨立行使預算以來已近30年，差不多與李洋同齡，當時科員都升到次長級了，至今集大成凝聚規模史上最大的運動部，卻需要初入政壇的李洋Debug，公文過8關還有錯字，運動部那些層層簽署公文的主管，還有歷任首長，李洋彷彿把他們的臉按在柏油路上摩擦，管你是留英還是留美博士，對行政機關內部的嚴格要求李洋責無旁貸，但在媒體上公開羞辱的方式，極不尋常。

昨天國家訓練中心董事長、前奧會主席林鴻道以個人名義，要加碼補發東京奧運和巴黎奧運奪牌選手獎金，依這標準李洋連2屆奪金可得1000萬元，不過李洋在頒獎典禮還沒結束，就在臉書公告「婉拒」這筆獎金，強調他在意的是「制度」，實際上李洋的表態還有許多更深層的意義，也是近期運動部一些人事案、單項協會預算爭執的延伸，道不同不相為謀也不藏了。

李洋就任運動部長以來，還在蘊釀大格局運動政策論述，例如他婉拒那筆獎金要建立的運動員獎金制度藍圖，李洋有些改革方向確實值得稱許，倒是體壇人士在他眼中所見以乎非妖即魔，因此上任以來一直形塑他「斬妖除魔」的英勇場景，一步步堆砌「一個人的武林」。李洋當然底氣十足，團隊「與威廉的距離」也無敵，只不過體改不同階段有不同的做法，這條路走得越極端，就越難走到理想的彼岸。

（記者王元鴻）

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