自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台灣大贊助野獸引退週 邀林志傑家人與選手見證

2026/04/14 05:30

賽後引退儀式上，富邦集團董事長蔡明忠（右）宣布，聘請林志傑（左）擔任「臺北富邦勇士籃球隊副領隊」，並現場頒發聘任證書。（富邦集團提供）賽後引退儀式上，富邦集團董事長蔡明忠（右）宣布，聘請林志傑（左）擔任「臺北富邦勇士籃球隊副領隊」，並現場頒發聘任證書。（富邦集團提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣大哥大以冠名贊助夥伴身分，攜手富邦勇士打造「THE BEAST－12 FOR 12」林志傑引退週，12日於台北小巨蛋迎來最終戰。賽後引退儀式上，富邦集團董事長蔡明忠宣布，聘請林志傑擔任富邦勇士籃球隊副領隊，富邦金控董事長蔡明興也親臨現場，為這位傳奇球星的璀璨生涯致上敬意。

現場萬名球迷高舉留言板應援林志傑，「謝謝我的青春，林志傑」等告白湧現，現場祝福聲浪不斷。（富邦集團提供）現場萬名球迷高舉留言板應援林志傑，「謝謝我的青春，林志傑」等告白湧現，現場祝福聲浪不斷。（富邦集團提供）

蔡明忠︰台灣籃壇傳奇

永遠的GOAT

當天開球儀式由台灣大總經理林之晨特別邀請林志傑父親擔任嘉賓，林志傑曾分享，職涯初期低潮時，父親一句「家人是你最強的後盾」給予他重要支持，開球儀式時，他也親自陪同父親上台開球，場面溫馨感人。

富邦集團董事長蔡明忠表示，感謝滿場球迷到場參與林志傑引退賽，一同見證這個重要時刻。他不僅是台灣籃壇最偉大的傳奇，更是大家心中永遠的GOAT，他所留給大家的，除了場上的成就，奮戰不懈、永不放棄的精神與信念，長年引領台灣籃壇持續向前。富邦金控董事長蔡明興大讚，林志傑在台灣籃壇的地位，如同大谷翔平在棒球界的影響力，不僅是指標性人物，更帶動台灣籃壇熱潮與動力的活水，「球給志傑」更是象徵關鍵時刻信任與責任的經典語彙。

林郁婷、黃筱雯到場致敬

台灣大哥大運動家族選手們在引退式這天到場致敬，「台灣拳后」林郁婷表示，國中時觀賞台啤與達欣比賽，林志傑在場上的拚戰表現與「態度」精神讓她印象深刻，2013年亞錦賽對戰中國一役，林志傑關鍵時刻穩住節奏、帶動全隊的領袖風範，深刻體會「球給志傑」的意義，並視其為重要精神指標。

黃筱雯則表示，國中時期因為關注台啤比賽，看到林志傑在場上的表現而受到啟發，曾萌生加入籃球隊的想法，無論是籃球或拳擊，運動員對於堅持、紀律與勝利的渴望都是一樣的，「台灣大哥大長期支持運動員，讓我們在追求成績的路上有穩定的後盾，不僅資源上的支持，更是一種被肯定、被相信的力量，讓我能更專心投入訓練，挑戰更好的自己。」

值得一提的是，林志傑引退週兩場賽事累計進場觀賽人數達2萬7000人，大批球迷進場見證「野獸」本季勇士主場例行賽最終戰，台灣大MyVideo「運動直播館」連兩日全程直播登入免費看，並串聯中職等多元運動賽事內容，帶動該館觀看熱度提升，觀看高峰較平日成長超過8成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中