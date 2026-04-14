台灣大贊助野獸引退週 邀林志傑家人與選手見證

賽後引退儀式上，富邦集團董事長蔡明忠（右）宣布，聘請林志傑（左）擔任「臺北富邦勇士籃球隊副領隊」，並現場頒發聘任證書。（富邦集團提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣大哥大以冠名贊助夥伴身分，攜手富邦勇士打造「THE BEAST－12 FOR 12」林志傑引退週，12日於台北小巨蛋迎來最終戰。賽後引退儀式上，富邦集團董事長蔡明忠宣布，聘請林志傑擔任富邦勇士籃球隊副領隊，富邦金控董事長蔡明興也親臨現場，為這位傳奇球星的璀璨生涯致上敬意。

現場萬名球迷高舉留言板應援林志傑，「謝謝我的青春，林志傑」等告白湧現，現場祝福聲浪不斷。（富邦集團提供）

蔡明忠︰台灣籃壇傳奇

永遠的GOAT

當天開球儀式由台灣大總經理林之晨特別邀請林志傑父親擔任嘉賓，林志傑曾分享，職涯初期低潮時，父親一句「家人是你最強的後盾」給予他重要支持，開球儀式時，他也親自陪同父親上台開球，場面溫馨感人。

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富邦集團董事長蔡明忠表示，感謝滿場球迷到場參與林志傑引退賽，一同見證這個重要時刻。他不僅是台灣籃壇最偉大的傳奇，更是大家心中永遠的GOAT，他所留給大家的，除了場上的成就，奮戰不懈、永不放棄的精神與信念，長年引領台灣籃壇持續向前。富邦金控董事長蔡明興大讚，林志傑在台灣籃壇的地位，如同大谷翔平在棒球界的影響力，不僅是指標性人物，更帶動台灣籃壇熱潮與動力的活水，「球給志傑」更是象徵關鍵時刻信任與責任的經典語彙。

林郁婷、黃筱雯到場致敬

台灣大哥大運動家族選手們在引退式這天到場致敬，「台灣拳后」林郁婷表示，國中時觀賞台啤與達欣比賽，林志傑在場上的拚戰表現與「態度」精神讓她印象深刻，2013年亞錦賽對戰中國一役，林志傑關鍵時刻穩住節奏、帶動全隊的領袖風範，深刻體會「球給志傑」的意義，並視其為重要精神指標。

黃筱雯則表示，國中時期因為關注台啤比賽，看到林志傑在場上的表現而受到啟發，曾萌生加入籃球隊的想法，無論是籃球或拳擊，運動員對於堅持、紀律與勝利的渴望都是一樣的，「台灣大哥大長期支持運動員，讓我們在追求成績的路上有穩定的後盾，不僅資源上的支持，更是一種被肯定、被相信的力量，讓我能更專心投入訓練，挑戰更好的自己。」

值得一提的是，林志傑引退週兩場賽事累計進場觀賽人數達2萬7000人，大批球迷進場見證「野獸」本季勇士主場例行賽最終戰，台灣大MyVideo「運動直播館」連兩日全程直播登入免費看，並串聯中職等多元運動賽事內容，帶動該館觀看熱度提升，觀看高峰較平日成長超過8成。

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