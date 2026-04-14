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湖人西部第4 首輪拚火箭

2026/04/14 05:30

湖人詹姆斯（左）完成生涯連續23個賽季場均20分。（美聯社）湖人詹姆斯（左）完成生涯連續23個賽季場均20分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA例行賽昨進行封關戰，湖人在八村壘和艾頓合力攻下44分帶領下，終場以131：107痛宰爵士，但因為金塊也擊敗馬刺，紫金大軍最終在例行賽以53勝29負、西部第4名作收，首輪將迎戰第5種子火箭。

湖人昨面對狀況不理想的爵士火力全開，全隊6人得分上雙，團隊命中率達到55%，八村壘進帳22分、10籃板，艾頓也拿下22分、10籃板，另外貢獻3次阻攻。至於當家一哥詹姆斯此役貢獻18分、6助攻，而他這季場均20.9分、6.1籃板、7.2助攻，完成生涯連續23個賽季場均20分，同時也是連23季至少場均至少20分、5籃板、5助攻的紀錄。

詹姆斯連23季場均20分

提到詹姆斯在41歲年紀依舊能寫下紀錄，總教練瑞迪克表示，他對於保養身體下了很大功夫，且對於飲食有嚴格控制，讓他能在生涯第23個賽季保有一定競爭力。

湖人季後賽首輪將強碰火箭，但在少了東契奇、里維斯的情況下，戰力大受影響，瑞迪克並不擔心，他特別點名史馬特是關鍵，且球隊過去這陣子都在為季後賽做準備，「我們知道在這區間都沒有好打的對手，火箭是很優秀的隊伍，接下來幾天我們的任務是讓球員在心理、生理都達到最佳狀態。」

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