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旅日追神獸》台將單季10轟 林安可拚第6人

2026/04/14 05:30

林安可（取自西武獅IG）林安可（取自西武獅IG）

林安可敲出日職首轟後表示，希望能跟西武隊前輩郭泰源一樣，留下好的成績，一語道出今年多達創新高紀錄的13名旅日台灣球員的共同心聲。

1980-90年代，二郭一莊（郭源治、郭泰源和莊勝雄）曾是日職台灣球員的輝煌年代，今年包括林安可、徐若熙和古林睿煬都列入球隊開季先發主力，近年罕見。儘管他們要和二郭一莊年代成就相比仍言之過早，但隨著時代進步，電視轉播、社群媒體發達，台灣球迷對這中職產出的新生代2投1野，在異鄉打拚的關注度更高，甚至不惜遠赴日本現場為3劍客加油，更期待他們能在棒球新時代接棒，承先啟後，為台灣棒球員開創更寬廣的職棒生涯。（記者黃照敦）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力西武獅的台灣打者林安可前天用再見全壘打「解鎖」旅日首轟後，今天隨隊作客大阪京瓷巨蛋迎戰歐力士，是否在壓力釋放後一轟接一轟，挑戰繼呂明賜、陳大豐、林威助、陽岱鋼、吳念庭之後的第6名單季10轟旅日打者，備受台灣球迷注目。

28歲的林安可從3月28日日職初出賽就敲出生涯首安，3月31日主場開幕戰就首次站上英雄舞台，前天10局下相中羅德左投隆恩的145公里直球出擊，在旅日第50個打席轟出第1發全壘打，也助西武以2：1贏球。西武開季15戰收下6勝8敗1和，林安可兩度貢獻勝利打點。

林安可目前累計13場出賽45個打數敲出10支安打，8日和徐若熙對決敲出1安後，隔天他中斷連續9場安打，當時他接受本報訪問時就淡然面對，表示不會在意連續安打場數中斷，「我有辦法紮實擊球、不要打到壞球，這個對我來說比較重要」。前天在西武巨蛋主場，林安可就將球擊出右外野大牆外，監督西口文也賽後也開心地喊他的名字，「林安可，NICE HOMERUN！」

過去在中職累計112發全壘打，林安可不但曾在2020年以單季32轟拿下全壘打王，前年和去年都有轟過再見全壘打，而神奇的是，前年和去年的4月12日他都開轟，其中前年在統一獅的台南主場更以再見滿貫砲為比賽收尾，今年則為西武獅製造本季首次再見轟。

呂明賜單季10轟開路

陳大豐連12季最驚人

「亞洲巨砲」呂明賜是第1位在日職寫下單季至少10轟的台灣打者，陳大豐則寫下連續12季都至少10轟的驚人紀錄，而上一位達成單季10轟的台將則是2021年吳念庭，林安可要轟出屬於自己的紀錄。

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