旅日追神獸》徐若熙本週再登板 拚第2勝

徐若熙（資料照，西日本新聞提供）

小久保︰控管用量 不會固定先發

古林睿煬（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力軟銀鷹的25歲台灣強投徐若熙本週將再度先發登板，對樂天金鷲挑戰本季第2勝與主場首勝，但在本週輪值之後，他的登板時程可望做出調整，監督小久保裕紀言明：「本季不會讓他固定在先發輪值內」，並指出他過去在台灣最多連續3週「投1休6」登板，球隊將審慎控管用量。

郭泰源（取自西武獅官網）

他飆158公里 監督想法改變

莊勝雄（資料照）

徐若熙4月1日的日職初先發就對樂天以6局無失分拿下首勝，休息6天後於福岡巨蛋登板，對西武獅繳出7局失1分好投，只可惜打線不給力，讓他吞下1：2輸球的首敗。在他開季連繳兩場優質先發後，日媒昨用專文報導小久保對於讓這位「台灣至寶」開季進入先發輪值，一開始持保留態度，但看到他2月底對台灣隊交流賽飆出158公里，「看到那場投球後，我的想法改變了。原本考量他打完經典賽可能會有疲勞，曾討論讓他進入強化調整期，但他其實已把狀態準備好，而且非常渴望盡快在一軍登板，在這樣的情況下，我們決定讓他先發投兩場看看。」

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郭源治（資料照）

明天有機會福岡巨蛋先發

軟銀今起展開主場6連戰，由洋投史都華打頭陣，若依前兩次輪值，應由大關友久和徐若熙在明、後天依序先發，但後天移師北九州市民球場出賽，球團仍有機會讓徐若熙維持「投1休6」節奏，明天在福岡巨蛋登板，目前尚未宣布。

古林後援5場 嘗到苦頭

至於，日本火腿古林睿煬去年加盟，資歷比徐若熙早一年，古林去年先發為主，今年開季卻被賦予牛棚角色，5度登板皆是救援，已吞1敗，和他過去在中職70場出賽皆先發角色不同，調整方式也截然兩樣，今年得天天備戰，對古林將是大考驗，前天對軟銀後援0.2局被敲2分砲，防禦率6.23，經歷苦澀的後援體驗。

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