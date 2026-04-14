接見菲體委會主席 辜仲諒推亞洲大聯盟

菲律賓體委會主席Mr. John Patrick C. Gregorio（左）致贈紀念品予亞洲棒球總會會長辜仲諒（右）。（亞洲棒球總會提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕亞洲棒球總會（BFA）會長辜仲諒上週五接見菲律賓體委會主席等一行人，雙方就亞洲大聯盟發展與區域合作交流。菲方高度認同，更表達加入意願，並邀請辜仲諒未來訪問菲律賓，協助當地棒球發展，展現台灣在亞洲棒球版圖中的關鍵角色。

菲方認同 表達加入意願

菲律賓體委會主席Mr. John Patrick C. Gregorio提到，菲律賓於1950年代有非常好的棒球基礎與成績，馬尼拉舉辦第一屆的亞洲棒球錦標賽還拿到冠軍，這次組團來台，希望學習中華棒協在技術人員及球場專業經驗，參訪包括新莊、河濱公園及青年公園等社區棒球場。

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辜仲諒強調，透過區域棒球交流，有助消弭政治、宗教、種族和地域的藩籬，促進區域和平穩定。他並指出，亞洲棒球熱潮從傳統東北亞的日本、台灣、南韓，逐漸拓展至東南亞的泰國、越南，甚至是西亞的沙烏地阿拉伯，亞洲大聯盟有機會成為世界第一的棒球市場，媲美國際足球總會（FIFA）舉辦的世界盃足球賽。

亞洲大聯盟成局與否，仰賴亞洲各國團結投入資源。辜仲諒也以沙烏地阿拉伯公共投資基金贊助的「LIV高爾夫聯賽」（LIV Golf）成功案例為例說明，該賽事吸引全球高球好手參加，人氣與規模已經超過美國PGA巡迴賽，沙烏地阿拉伯方面已向他表達，希望複製同樣模式投入棒球，日本也樂見成立由亞洲人主導的國際棒球聯盟，亞洲大聯盟的發展值得期待。

辜仲諒近年積極推展棒球外交，並連任世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長後，持續扮演亞洲棒球領頭羊，5月將於菲律賓馬尼拉舉行的BFA執委會，並將持續討論棒球在亞洲實質發展的議題。

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