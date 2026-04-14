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台鋼砲火UP 鄭浩均接令力抗

2026/04/14 05:30

鄭浩均（資料照）鄭浩均（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職今天兩地開打，富邦悍將在主場迎戰味全龍、中信兄弟主場面對台鋼雄鷹，兩對組合都是本季首次交手，堪稱一大觀戰重點。週日終於終止6連敗低潮的中信兄弟，今又要遭遇近期火力凶猛、對富邦近兩戰合得24分的台鋼。

兄弟開季苦吞2連敗之後，回到洲際正是由鄭浩均出馬止敗，當時他面對味全投6局無失分，幫助球隊止敗也拿下個人本季首勝。而鄭浩均開季前兩場都投出優質先發，今要面對打下14分打點、暫居打點王的魔鷹為首的台鋼打線。

富邦悍將開季打出新氣象，上週末系列賽首戰擊敗台鋼，但後兩戰都以大比分落敗，週日僅先發3局失5分、吞本季第2敗的洋投威戈神遭下放二軍。富邦二軍尚有愛力戈、鈴木駿輔及育成洋投阿部雄大，遞補一軍人選有待觀察。而今天迎戰味全，富邦推出21歲左投陳品宏生涯初先發。

陳品宏初先發 迎戰味全

陳品宏出身大溪高中、台北市立大學，2024年選秀第4輪被富邦悍將指名，同年度10月8日完成生涯初登板，面對味全龍後援0.2局無失分，去年整季二軍磨練的他，今天本季首戰就是先發。有趣的是，味全今天先發投手是聯盟最資深、已不佔洋將名額的39歲洋投伍鐸，兩位土洋先發投手相差18歲。

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