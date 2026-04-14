獅亞太當主場 票房成長4成

統一獅換亞太球場當主場，開出亮麗票房。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職去年平均每場觀眾1萬373人首次突破萬人大關，會長蔡其昌面對今年任期最後1年訂下成長10％、場均破1.1萬人的目標，雖然本季台北大巨蛋安排58場低於去年66場且假日場次減少可能拉低整體票房，隨著統一獅開季在終於落成啟用的亞太主球場開出亮麗成績，今年可能要由亞太帶動票房衝刺的重責大任。

容納多1倍 6場場均逾萬人

統一獅今年把主場從台南棒球場移至亞太主球場，全季安排48場賽事，由於亞太最多可容納2.5萬人是台南最多1.2萬人的2倍，3月29日首戰就以2.35萬人締造滿場，截至上週，獅隊在亞太完成6場累計進場64821人、平均每場1萬804人，比獅隊去年全季均每場8148人成長32.6％，光是亞太首戰的觀眾人數就幾乎是獅隊去年打3場的量。

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台南球場去年在颱風受損封場前完成23場、合計176598人、平均每場7678人，今年換到亞太前6場的場均比去年在台南成長41％，若對照去年同期，獅隊在台南完成3場、合計23236人、平均每場7745人，成長幅度也有4成（39.5％），上週首次週末3連戰合計26100人、平均每場8700人，如果沒有日前一連串風波，票房數字還會提升。

中職早期在台南安排場次不多，場均最高是1992年6270人，統一獅自1994年把台南列為主要賽事場地後，1995年仍有6014人的水準，之後隨著涉賭案爆發逐年下滑，在2020年疫情爆發前曾於2013年重新站上5000人，自2022年中職票房以噴發式成長以來，2024、2025年各以5522人（排除樂天桃猿變更2場台南主場）、7678人兩度刷新紀錄，亞太開季才打6場就快速超車。

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