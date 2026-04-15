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世界盃男籃資格賽》盛傳中國7.6戰台灣 密謀主場回瀋陽

2026/04/15 05:30

近期盛傳中國積極向國際籃總（FIBA）爭取，7月6日對戰台灣改回中國主場瀋陽進行。（資料照，取自FIBA官網）近期盛傳中國積極向國際籃總（FIBA）爭取，7月6日對戰台灣改回中國主場瀋陽進行。（資料照，取自FIBA官網）

籲籃協主動積極因應

〔記者粘藐云／台北報導〕2027年世界盃籃球亞洲區資格賽第3階段將在7月份登場，台灣於7月3日作客南韓、7月6日也是客場對決中國。若按照上階段模式，台灣和中國一戰必須移至第3地開打，但近期盛傳，中國積極向國際籃總（FIBA）爭取，要將此戰改回中國主場瀋陽進行，目前雖尚未拍板定案，但倘若成真，將大大影響我國男籃的權益，籃壇人士呼籲籃協要主動積極因應，而非「躺平」等待安排。

台灣這次資格賽和日本、南韓以及中國同組，上階段和中國一戰，FIBA逕自以地緣政治背景為由，將台灣於主場迎戰中國賽事移至第3地、菲律賓馬尼拉進行，我國男籃不僅失去主場球迷助威聲，球員還得承受舟車勞頓風險。

上階段台灣主場移菲國

當初FIBA強調，除了上階段台灣主場賽事移至第3地外，中國主場也會比照辦理，先前傳出，這場兩岸大戰會在南韓舉行。不過，近期中國籃壇盛傳，中國籃協已經向FIBA提出申請，希望與台灣一戰能在中國瀋陽進行，熟知兩岸籃球事務人士表示，「近期確實不少消息指出，這場賽事會回到中國進行，加上FIBA大量資金和贊助商來自中國，考量種種因素，這場比賽可能不會照先前所公布，至第3地進行。」

籃協︰會捍衛我國權益

目前尚未正式拍板定案，FIBA方面也沒有正式聲明，但該名人士認為，目前距離比賽尚有段時間，台灣籃協必須有積極作為，而非等到結果出爐才來應變，將無法挽回。針對相關傳聞，籃協表示，目前尚未收到FIBA通知，這場比賽的確切地點為何，但協會一直都和FIBA密切保持聯繫，必定會積極爭取、溝通，捍衛我國權益。

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