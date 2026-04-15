自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

BCL》台灣內戰 領航猿痛宰國王

2026/04/15 05:30

領航猿米爾納（右）狂砍全場最高31分，率隊痛宰國王。 （記者林正堃攝）領航猿米爾納（右）狂砍全場最高31分，率隊痛宰國王。 （記者林正堃攝）

米爾納砍31分 猿2連勝

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿昨在亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL）小組賽中全員得分，洋將米爾納狂砍全場最高31分，率隊以110：85痛宰新北國王，小組賽收下2連勝，晉級機會大增。

領航猿揮別先前從東亞超級聯賽回歸後的低迷，昨火力全開，半場打完已取得31分大幅領先，易籃後國王也無法找出突破之道，只能眼看對手揚長而去。領航猿此仗團隊命中率達到53.4%，全員都有得分進帳，伯朗繳出次高21分、13籃板，關達祐則拿下本土最高10分。

領航猿總教練卡米諾斯認為，上週球隊狀態不是很好，亟需這場勝利，「我們在開賽就展現侵略性，第一節防守做得不錯，但進攻還好，第二節進攻進入狀況後也打出我們要的節奏。」他也提到，由於賽季很長，這場比賽能做到全員都得分是很好的狀態，尤其下一場和香港南華一戰很重要，希望球員都能做好準備。

洪志善︰國王還需磨合

對於此仗慘敗給領航猿，國王總教練洪志善認為，關鍵是第2節打得不好，「防守出現問題，讓球員打得心浮氣躁，進攻也打得比較亂，加上杰倫比較少跟傑登、喬丹搭配，常常在場上會出現不知道該幹嘛的情況。」洪志善指出，球隊少了核心洋將曼尼高，林書豪也退休，陣容更新後還需要點時間磨合。

國王吞下2連敗後晉級告危，但洪志善認為，其實這場只有第2節打得比較不好，不代表球隊沒有競爭力，球員必須做好準備面對後續比賽，他預告球隊陣容還會調整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中