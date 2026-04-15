BCL》台灣內戰 領航猿痛宰國王

領航猿米爾納（右）狂砍全場最高31分，率隊痛宰國王。 （記者林正堃攝）

米爾納砍31分 猿2連勝

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿昨在亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL）小組賽中全員得分，洋將米爾納狂砍全場最高31分，率隊以110：85痛宰新北國王，小組賽收下2連勝，晉級機會大增。

領航猿揮別先前從東亞超級聯賽回歸後的低迷，昨火力全開，半場打完已取得31分大幅領先，易籃後國王也無法找出突破之道，只能眼看對手揚長而去。領航猿此仗團隊命中率達到53.4%，全員都有得分進帳，伯朗繳出次高21分、13籃板，關達祐則拿下本土最高10分。

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領航猿總教練卡米諾斯認為，上週球隊狀態不是很好，亟需這場勝利，「我們在開賽就展現侵略性，第一節防守做得不錯，但進攻還好，第二節進攻進入狀況後也打出我們要的節奏。」他也提到，由於賽季很長，這場比賽能做到全員都得分是很好的狀態，尤其下一場和香港南華一戰很重要，希望球員都能做好準備。

洪志善︰國王還需磨合

對於此仗慘敗給領航猿，國王總教練洪志善認為，關鍵是第2節打得不好，「防守出現問題，讓球員打得心浮氣躁，進攻也打得比較亂，加上杰倫比較少跟傑登、喬丹搭配，常常在場上會出現不知道該幹嘛的情況。」洪志善指出，球隊少了核心洋將曼尼高，林書豪也退休，陣容更新後還需要點時間磨合。

國王吞下2連敗後晉級告危，但洪志善認為，其實這場只有第2節打得比較不好，不代表球隊沒有競爭力，球員必須做好準備面對後續比賽，他預告球隊陣容還會調整。

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