雄鷹噴火 讓美美吃足苦頭

後勁（記者廖耀東攝）

3連勝合計32得分

雄鷹王柏融（中）首局敲出3分砲，生涯百轟聽牌。

（記者廖耀東攝）

王柏融百轟聽牌

台鋼雄鷹近3場火力凶猛

〔記者林宥辰／綜合報導〕台鋼雄鷹上週末對富邦兩戰合得24分，昨本季首次交手中信兄弟，延續兇猛火力，首局就寫下兩大紀錄，魔鷹連10場打點平聯盟紀錄、王柏融擊出中職生涯第99轟，加上洋投後勁6局好投，客場以8：4獲勝，取得3連勝，和味全龍並列第一 。

2局上兄弟投、捕手罕見在單一打席兩度出現超時，被記2壞球。

（記者廖耀東攝）

鄭浩均3.1局7責失

生涯最慘紀錄

台鋼近3場共敲44支安打，其中14支長打、2轟，再加上13次保送，都在前5局就大量得分，讓對手難以喘息，且3場全無失誤，攻守俱佳，氣勢銳不可當，昨讓中信兄弟本土王牌「美美」鄭浩均也吃足苦頭，歷經中職生涯最慘先發，宛如經典賽對日本隊先發噩夢再起。

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1局上，魔鷹的適時安打先馳得點，王柏融接著擊出3分砲，讓台鋼首局靠4支安打就拿下4分。鄭浩均2局上疑似和陳統恩溝通暗號過久，罕見單打席兩度超時被記壞球，之後被陳文杰敲安失分。4局上，鄭浩均留下1出局滿壘退場，總計失8分（7責失）為生涯新高，承擔敗戰。兄弟直到8局下趁台鋼換投，才突破封鎖得4分。

台鋼後勁僅首局被黃韋盛敲安，此後完全壓制兄弟打線，且只用88球、無失分，奪第3勝。他原本7局還要續投，但剛站上投手丘，就在防護員陪同下退場。台鋼球團表示：「後勁的右手中指不適，初步評估無大礙，安全起見還是先讓他退場休息，後續也將持續觀察。」

而兄弟主戰游擊手江坤宇，也在4局因觸身球，換局時退場。球團表示，江坤宇被擊中左前臂，進行冰敷治療，後續狀況也將會由防護團隊持續追蹤。

兄弟近11戰吞9敗，昨首局就大幅落後種下敗因。兄弟吞下的9敗當中，全數先被得分，唯二的勝利則都是先得分。

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