張奕轉運玄學 上丘悍將必勝

張奕成為悍將本季贏球保證。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕「張奕登板中繼+王念好在後段代打」儼然成為富邦悍將本季的勝利方程式，昨在主場新莊迎戰味全龍的戰況，也在張奕上場後出現變化，富邦在最後2局展現強大韌性，先於8局下追平比數，9局下再靠孔念恩擊出生涯首支再見安打，以4：3氣走味全中止2連敗，也打住味全的3連勝。

悍將王念好9局下代打獲保送。（記者陳逸寬攝）

富邦打完6局以1：2落後，張奕於7局上用11球演出3上3下還飆2Ｋ，雖無關勝敗也沒中繼點，場上情勢卻開始倒向富邦，8局下戴培峰三壘安打、葉子霆高飛犧牲打助富邦追平，即便9局上味全搶下第3分拿回領先，9局下王念好代打獲保送，范國宸擊出二壘安打攻佔二、三壘，孔念恩抓林凱威第1球擊出2分打點再見安打。

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中職250場出賽-150場先發投手

登板5場全勝 斬斷龍隊連勝

張奕本季出賽5場共投5局，富邦5戰全勝，「勝投怪盜」既為自己也為球隊盜下勝利，對於張奕的轉運表現已經要用玄學才能解釋，總教練後藤光尊認為，希望可以利用這個玄學，多多在球季中使用張奕，拿到MVP的孔念恩也笑說：「看到他登板就很開心，感覺好像就會逆轉，看到他上去丟，我們的氣勢也會不一樣。」

富邦新秀左投陳品宏生涯首次先發，用78球投3局，被打5支安打失2分有1分責失，後藤表示，陳品宏的表現比預期還好，雖然第3局出現危機也是成長的一部分，他能壓制後續打者是很好的經驗，這場看得出已經全力以赴。

味全龍伍鐸生涯第250場出賽，用82局吃下7局僅掉1分，可惜牛棚未守住他的勝投。

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