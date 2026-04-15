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孔念恩再見安 感謝「高」人指點

2026/04/15 05:30

悍將孔念恩敲出生涯首支再見安打。 （記者陳逸寬攝）悍將孔念恩敲出生涯首支再見安打。 （記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將開季團隊打擊率暫居各隊最佳，打線中的亮點之一是外野手孔念恩，最近不但連續4場擊出安打，昨天還擊出生涯首支再見安打，本季擊出7支安打有一半是長打，4月10日只差全壘打就締造完全打擊，他感謝打擊教練高國輝自秋訓起的指導，不但協助他調整揮擊動作，每個打席前還會針對進攻策略提供建議。

孔念恩昨役前3打席都沒表現，9局下抓林凱威第1球擊出再見安打，他表示，最後1個打席按照高國輝「滑球第1顆進來，如果有浮起來，就大膽去揮」的策略，他看到滑球過來，毫不猶豫就出棒，很高興有好的結果，雖然開季狀況不是很好，慢慢調整到現在，「最後那球打出去非常開心，可以幫助球隊贏球。」

孔念恩今年在打擊上最大的不同，在於平飛球、高飛球比例各從去年10.56％、44.44％增至15.00％、60.00％，擊出平飛球與高飛球的比例明顯提升，他指出，去年的揮擊大概只做到一半，力量容易提前散掉，經常會形成滾地球，今年不但揮棒速度增加，擊球點也往前延伸，力量比較可以帶到揮擊後段。

孔念恩表示，會出現這樣的轉變，主要是高國輝「打球要打平、打強，只要打進場內，都有機會變成安打」的建議，伴隨揮棒軌跡延伸、擊球力量變強，代價雖是揮空率從25.30％上升至29.82％，但他不會特別在意，也感謝高國輝不斷提醒應對投手的策略。孔念恩去年出賽88場有16支長打，今年才打9場已經出現4支，很有機會創下生涯新高。

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